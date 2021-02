Los grandes beneficios y propiedades que aporta el brócoli a nuestro cuerpo

SAN PEDRO SULA.

Según varios estudios, el brócoli es una de las verduras que más beneficios aporta al organismo humano. De origen mediterráneo, el brócoli es un vegetal con miles de años de antigüedad, aunque en realidad la popularidad de su consumo no llegó hasta el siglo pasado cuando se extendió por los Estados Unidos con la llegada de inmigrantes italianos.

En la actualidad no se trata de una de las verduras con más éxito debido a que su sabor no termina de convencer a muchas personas, pero lo que muchos desconocen es que con recetas originales que escondan o camuflen el brócoli se pueden conseguir múltiples beneficios dado su gran valor nutricional.



Propiedades del brócoli

Como la mayoría de las verduras, el brócoli es una gran fuente de vitaminas, minerales y fibra. Aunque tiene bastantes similitudes con la coliflor incluso en cuanto a cuestión de sabor, en realidad el brócoli guarda aún más beneficios y es que es un gran aportador de vitamina C, pues por cada 100 gramos proporciona unos 110 miligramos de esta sustancia, ideal para la regeneración de las células y la prevención de las inflamaciones. No obstante, también es rico en las vitaminas A, K y B y en minerales como el magnesio, el cromo, el hierro, el zinc, el potasio y el fósforo.



Sin duda, una de las características más llamativas del brócoli es que es altamente saludable dado que 100 gramos de este vegetal solo suponen 38 kilocalorías, así que es una opción ideal para todas aquellas personas que deseen guardar su figura o que estén siguiendo alguna dieta. Además, conviene saber que aunque su temporada se da entre los meses de noviembre y abril, es una de las verduras que se puede encontrar fácilmente en cualquier época del año.



Beneficios del consumo de brócoli

Las geniales propiedades nutricionales del brócoli que se han detallado anteriormente propician una serie de beneficios directos en nuestro cuerpo:



-Gracias a su aporte en vitamina C, ayuda a la reparación de los tejidos, es un magnífico antioxidante y facilita la eliminación de sustancias tóxicas del organismo. Además, favorece la absorción de minerales como el hierro y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, actuando contra resfriados o incluso enfermedades más graves como el cáncer.

-La vitamina A presente en el brócoli es otra excelente antioxidante, encargada del mantenimiento de los tejidos y especialmente de las mucosas, por ello es una de las vitaminas más indicadas en problemas oculares. También es importante para el caso de infecciones o inflamaciones por su capacidad regenerativa.

-Este vegetal ayuda a la no creación de coágulos en el sistema circulatorio gracias a su contenido en vitamina K y también favorece la creación de glóbulos rojos gracias a las vitaminas del grupo C que aporta.

-El brócoli ayuda a que nos sintamos con más energía debido a que es una gran fuente de proteínas. Como tal, ayuda a la regeneración de los músculos y a mantener su fuerza.

-Además contiene altas dosis de Omega 3, ácidos grasos que el cuerpo humano es incapaz de generar por sí solo así que es fundamental su ingesta. El Omega 3 contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso así como previene enfermedades de carácter inflamatorio como la artritis y la artrosis.

-Debido a su casi nulo contenido en grasas, el brócoli está indicado en personas con problemas de sobrepeso. De hecho, los niveles de grasa que aporta son mínimos y se trata de los anteriormente comentados ácidos grasos Omega 3, que es un compuesto saludable y necesario para el organismo. Por estos motivos, la ingesta de este vegetal es capaz de reducir las enfermedades cardiovasculares y el colesterol.

-Por cada 100 gramos de brócoli existen 2,6 gramos de fibra, lo cual es una cifra importante. Recuerda que es muy importante tomar las cantidades diarias de fibra recomendadas, unos 25 gramos al día, para regular el tránsito intestinal y hacer que esta sustancia reduzca los niveles de glucosa y colesterol en sangre. Consecuentemente, la fibra es beneficiosa para prevenir enfermedades cardiovasculares e intestinales.

-Gracias a los aportes en minerales, el brócoli hace que el cuerpo gane energía y elimine las toxinas. Así pues, además de un fantástico antioxidante, tiene otras habilidades como la de favorecer el buen funcionamiento del sistema nervioso a la hora de enviar las órdenes al aparato locomotor, aumenta la capacidad memorística y es beneficioso para paliar casos de migrañas. También es importante destacar su alto nivel en hierro, ideal para fortalecer el sistema inmune y aumentar la hemoglobina en el sistema circulatorio, haciendo que nos sintamos más fuertes.

Por todas estas razones que se han detallado, se ha comprobado que el brócoli ayuda a reducir los síntomas de la menopausia. Esta verdura está indicada para reducir el sobrepeso, regular la presión arterial y actuar como antiinflamatorio, unos trastornos que caracterizan esta etapa de las mujeres.