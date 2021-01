Verduras que contienen gran cantidad de fibra  

SAN PEDRO SULA.

Entre todos los nutrientes que son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo destaca la fibra, un tipo de hidrato de carbono que el cuerpo no digiere y que pasa directamente al aparato digestivo.

Por ello es una sustancia imprescindible para todas aquellas personas que de forma recurrente sufren de estreñimiento o de digestiones difíciles. Sin embargo, estos no son los únicos beneficios de la fibra, sino que también son importantes para dotar de energía al cuerpo, disminuir el nivel de colesterol en sangre o mantener la sensación de saciedad durante más tiempo.

Son muchos los alimentos en los que se puede encontrar la fibra -cada uno en mayor o menor proporción-, aunque destaca especialmente el caso de las verduras.



-Las alcachofas

Esta verdura típica de invierno es una de las que mayor cantidad de fibra contienen, siendo de hasta 9 gramos por cada 100 gramos de producto. Por ello es uno de los principales alimentos que se recomienda incluir en la dieta de aquellas personas que sufren episodios recurrentes de estreñimiento, pero también para quien esté realizando un régimen para bajar de peso.



Y es que además de por su fibra, las alcachofas también destacan por ser un alimento diurético al mismo tiempo que apenas aporta algo más de 40 calorías por cada 100 gramos consumidos. Otro de los beneficios de consumir alcachofas de forma habitual es que estas contienen un tipo de polisacárido conocido como inulina que mejora la salud cardiovascular al reducir el nivel de colesterol en sangre, mejorar la salud del tracto gastrointestinal y aumentar las defensas del organismo.



-Las espinacas

Con una cantidad aproximada de 6,3 gramos por cada 100 gramos de producto, las espinacas también son una de las verduras que desatacan por su cantidad de fibra. En estas hojas también se pueden encontrar muchos otros beneficios como su aporte de minerales como el calcio, el fósforo o el potasio, así como vitaminas del grupo A y C.



Entre los beneficios que incluye consumir espinacas de forma habitual se encuentran que ayuda a mejorar los casos de anemia gracias a su contenido en magnesio y hierro 'no hemo' -hierro de origen animal que se absorbe mucho mejor-, así como por su vitamina C.

A la hora de consumir esta verdura se recomienda hacerlo en crudo para que ésta mantenga intactos la mayor parte de sus beneficios. Para ello puedes optar por incluirlo en una ensalada junto a un poco de lechuga o bien en un delicioso batido casero acompañada de otras frutas y verduras.



-Las acelgas

Nutritivas y con un aporte calórico que no llega a las 25 calorías por cada 100 gramos, las acelgas son uno de los alimentos más saludables que se pueden encontrar. A pesar de que muchas personas pueden pensar que son parecidas a las espinacas, nada más lejos de la realidad al tener las acelgas una textura algo más dura pero un sabor más dulce. En cuanto a la cantidad de fibra que se puede encontrar en esta verdura, esta es de 5,6 gramos por cada 100 gramos de acelgas.



Ricas en hierro, yodo y magnesio, así como en calcio, es un alimento que no debe faltar en el plato de los más pequeños de la casa para ayudar a su crecimiento. En cuanto a las vitaminas que se pueden encontrar en las acelgas, destaca la presencia de vitaminas del grupo A que hacen que las acelgas ayuden a absorber el hierro correctamente al mismo tiempo que actúan como antioxidantes de origen natural para mantener el organismo en pleno funcionamiento.



-Las coles de Bruselas

A pesar del pequeño tamaño que tienen estas verduras, son una de las variedades que destacan en cuanto a su contenido en fibra al ser ésta de más de 4 gramos por cada 100 gramos de coles de Bruselas. Aunque originarias de Italia, fue en Bruselas donde su consumo se popularizó entre las legiones romanas.

Otro aspecto importante de estas pequeñas y deliciosas bolitas es que el 90% de su composición es agua, por lo que es un alimento perfecto para quien está buscando adelgazar.



Pero esto no quiere decir que su consumo no tenga grandes beneficios para el organismo, sino que su contenido en vitamina A es esencial para mantener el sistema inmunitario en perfectas condiciones al mismo tiempo que la vitamina C se encarga de actuar como antioxidante para ayudar a la regeneración de la piel ante una lesión. En cuanto a los minerales que se pueden encontrar en las coles de Bruselas, destacan el potasio, el magnesio o el hierro.



-La remolacha

Son muchos los expertos que coinciden en que la remolacha debería ser un ingrediente más que presente en la rutina de comidas diarias. Y esto no solo se debe a su bonito color morado o a su delicioso sabor, sino a que es uno de los alimentos que mayores beneficios aporta al cuerpo.

Entre sus minerales destaca el potasio con 300 miligramos por cada 100 gramos de producto, una sustancia esencial para la actividad muscular y el sistema nervioso.



Entre sus vitaminas también tiene un lugar muy importante el ácido fólico que tan esencial es en la dieta de las mujeres embarazadas. Por último, en lo que se refiere a su aporte de dieta, la remolacha contiene hasta 3 gramos de fibra por cada 100 gramos de producto, alimento que está completamente libre de colesterol o de grasas.



-Las judías verdes

Como casi todas las verduras, las judías verdes también destacan por su escaso valor calórico de a penas 31 calorías por cada 100 gramos consumidas. Pero, además, son una fuente muy importante de fibra al contener 3,4 gramos por cada 100 gramos de judías verdes.

Por supuesto, también es un alimento que contiene grandes propiedades y beneficios al limpiar el organismo de radiales libres o ralentizar el envejecimiento de las células gracias a su capacidad antioxidante.



Por su parte, la vitamina A y C que se pueden encontrar en las judías verdes son imprescindibles para la formación de anticuerpos, mientras que la vitamina K se encarga de mantener los huesos en perfecto estado. También rica en minerales, este alimento destaca por su alta concentración en magnesio o potasio, por lo que son altamente recomendables para aquellas personas que sufren de tensión alta.