Los grandes beneficios de consumir leche de almendras

SAN PEDRO SULA.

La leche de almendras, al igual que otras leches vegetales, no es técnicamente una leche sino una bebida que se logra al moler este fruto seco con agua. Se puede usar en el café, para hacer smoothies, jugos y para hidratarte en días muy calurosos o después de entrenar.



Gracias a la gran cantidad de minerales, vitaminas y fibras que contiene la almendra, si integramos esta leche a nuestra dieta estaremos sumando múltiples y variados nutrientes beneficiosos a nuestro organismo.



Para que conozcas más de qué se trata, te presentamos las 5 propiedades destacadas de este producto:



-Posee una alta concentración de hidratos de carbono y es rica en proteínas.

-Es fuente de Omega 6, Magnesio y Zinc.

-No contiene gluten.

-Contiene vitaminas A, B2, D y E.

-El consumo de almendras o sus derivados brinda un alto porcentaje del Fósforo y Hierro que necesitás para tu día a día.



Beneficios de la leche de almendras:

-Como es un alimento vegetal, es especial para quienes sufren intolerancia a la lactosa. Tampoco posee gluten, lo que la hace apta para celíacos.

-Gracias a su alto contenido de fibra, ayuda a mejorar la digestión y aliviar el estreñimiento.

-Por cada 100 gramos de almendras, se obtienen 252 miligramos de calcio. Varios estudios afirman que un vaso de leche de almendras tiene más calcio que la misma cantidad de leche de vaca.

-Es una importante fuente de potasio, fundamental si practicás deportes.

-Reduce los niveles de colesterol LDL (más conocido como “colesterol malo”) y aumenta los de HDL (el “bueno”).

-Es rica en antioxidantes naturales y minerales que ayudan a fortalecer los huesos, el cabello y las uñas.

-Sus ácidos grasos esenciales colaboran a mejorar la salud del corazón.



Desventajas o cuestiones a tener en cuenta

Aunque esta bebida tiene gran cantidad de aspectos beneficiosos para la salud, también existen ciertas precauciones que algunas personas deberían tener antes de beberla:



-Las personas con problemas de tiroides no deberían consumir leche de almendras. Hay un compuesto en este fruto seco que inhibe la absorción del yodo y ésto puede dañar o afectar el funcionamiento de las glándulas.

-Tampoco pueden tomarla quienes sean alérgicos a los frutos secos.

-No es un alimento apto para bebés recién nacidos. Si bien es muy nutritiva, los bebés necesitan ciertos nutrientes que deben incorporar con la leche materna y no son reemplazados por esta bebida vegetal.

-Si no fabricás tu propia leche de almendras, prestá especial atención al contenido de azúcar de los productos que venden en tiendas o dietéticas. Algunos fabricantes agregan mucho endulzante para realzar el sabor.