Los grandes beneficios de practicar el spinning  

SAN PEDRO SULA.

¿Sabías que el spinning es uno de los deportes más completos y eficaces?. Además de tonificar y fortalecer todo el tronco inferior de nuestro cuerpo, nos ayuda a tonificar y coger fuerza en los brazos. Si empiezas a practicarlo con frecuencia, rápidamente notarás los resultados: más fuerza muscular, más resistencia y mayor capacidad pulmonar. Pero lo mejor de todo es que no es estrictamente necesario apuntarte a un gimnasio, ya que puedes practicarlo en casa.

A continuación, te contamos todos los beneficios de practicar este deporte:



1. Te mantiene en forma

Como comentábamos antes, el spinning es uno de los deportes más completos y, por tanto, no solo es útil para quemar calorías y perder peso, también es un excelente deporte de mantenimiento para mantener la buena forma.



Una de las grandes ventajas es eres tú el que manejas la velocidad y la resistencia de la bicicleta. Por este motivo es un deporte apto para todos independientemente de la forma física. Eso sí, ¡no hagas trampa! Deberás ir subiendo la velocidad y la resistencia a medida que te adaptes el ritmo, de lo contrario, no habrá mejora.

Por otro lado, es importante que cuidemos nuestra postura en la bici a la hora de practicar spinning y que ajustemos correctamente el manillar y el sillín de estas, en base a nuestra estatura y peso. Ambos deberán estar a la altura de la cadera y separados entre ellos por la distancia que miden tu antebrazo y tu mano juntos.



Aunque el spinning es una de las actividades estrella entre quienes quieren perder peso y quemar grasa, ya que consigues estimular la circulación de todo el cuerpo y, gracias a ello, la grasa y los líquidos retenidos se movilizan.

Por último, notarás cómo mejora la salud de tu corazón desde que empieces a dar pedales. Poco a poco notarás cómo tu resistencia y tu ritmo crecerán progresivamente. Esto provoca que tu corazón coja más fuerza, resistencia cardiovascular y que se reduzca la presión arterial.



2. Es una dosis de energía y autoestima

Si has probado alguna vez el ciclo, sabrás que es un deporte súper motivador, tanto si lo practicas en el gimnasio, como si lo haces en casa con buena música y un entrenador virtual.

Dada la intensidad del ejercicio, el spinning estimula notablemente los niveles de endorfinas –la hormona del placer– en sangre el nivel de endorfinas. Por eso, podemos decir que este deporte es muy útil para combatir los bajos ánimos.



3. Puedes practicarlo en casa

Otra de las grandes ventajas que tiene el spinning es que no hace falta salir de casa para poder practicarlo. Si quieres perder peso, quemar grasa o ponerte en forma y tonificar, pero no te gustan los gimnasios, ¡este es tu deporte! ¿Qué ventajas tiene practicar ciclo indoor en casa?



Te permite ajustar tu entrenamiento a tus horarios de trabajo. A todas nos pasa: nuestro horario laboral, normalmente, no nos deja sacar tiempo suficiente para practicar deporte o ir al gimnasio. Sin embargo, si lo practicas en casa, te costará bastante más encontrar una excusa.

-​Disfrutas de la comodidad del hogar. Como en casa en ningún sitio, y qué gran verdad. -Puedes estar haciendo ejercicio sin preocuparte por lo que haya alrededor y pudiendo combinar las labores del hogar con el ejercicio.

​-Tienes total libertad a la hora de marcarte una sesión de entrenamiento. Es cierto que una de las ventajas de practicar spinning en el gimnasio es que contamos con un monitor que guía la sesión y nos indica en qué momentos debemos ponernos de pie sobre la bici y subir la resistencia de la bicicleta. Pero, ¿quién dice que no es posible hacer lo mismo en casa? -Puedes encontrar multitud de sesiones virtuales que cumplen la misma función que un monitor de una sesión en vivo. Así, te garantizarás un entrenamiento de calidad profesional y los consiguientes resultados.

¿Qué necesitas para practicar ciclo en casa?

Lo primero que necesitarás para practicar spinning en casa es, lógicamente, una bicicleta de ciclo indoor, que se adapte a tus necesidades. Para hacer ciclo en casa te recomendamos que siempre sea de la mano de un monitor virtual que te indique cómo hacerlo y que te motive, además de que optes por clases animadas y con música para que sean lo más divertidas posible.



4. Mejora la calidad del sueño

Además de endorfinas, el spinning aumenta la producción de seratonina –la hormona de la felicidad– y melatonina –la del sueño. Así, la alta intensidad que requiere el ciclo consigue que mejore nuestro descanso.

Eso sí, procura no practicar este eporte o cualquier otro inmediatamente antes de dormir: te puede costar conciliar el sueño dada la alta dosis de energía y excitación que experimenta nuestro cuerpo.



5. Reduce el estrés

Practicar deporte a diario nos garantiza poder disfrutar de un ratito de nosotros mismos. Y es que dedicarnos tiempo de cuidados es fundamental para cuidar de nuestra salud mental. Como ya hemos comentado, el deporte ayuda aliviar el estrés y la ansiedad, por lo que no dudes en ponerlo en práctica si estás pasando por una etapa complicada.