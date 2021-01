Protege tu piel del frío

SAN PEDRO SULA.

Durante estos días de frío intenso es necesario proteger la piel y evitar que la barrera hidrolipídica se resienta en exceso, provocando un desequilibrio de los niveles de hidratación, una situación que puede desencadenar "irritación, problemas de rojez o descamación de la tez, daños involuntarios que se producen por las agresiones directas sufridas sobre la piel", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.



Extra cuidado

Por ello, es importante aportar un extra de cuidado e hidratación para evitar futuros problemas cutáneos.

"La noche es cuando la piel se renueva de manera natural, elimina toxinas y repara el daño, un periodo comprendido generalmente entre las 23h y 3h de la madrugada", una recomendación con la que también coincide Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour.



Cremas que suelen ser más ricas en nutrientes y que ayudan a la piel en su proceso de renovación, y que según afirma Raquel González, directora de educación de Perricone MD, aumentan la producción de colágeno y mejorando notablemente los niveles de hidratación para amanecer con un rostro luminoso, fresco hidratado y repulpado, "a partir de ingredientes que aseguran la función barrera, destacando los productos ricos en aceites y omegas que ayudan a reponer la barrera de hidratación".



La deshidratación acentúa las patas de gallo, y las bolsas y las ojeras se incrementan por la mala circulación sanguínea y Navarro recuerda que la piel es cuatro veces más fina que la del resto de la cara y la "constante exposición al viento, frío y humedad no ayudan".



Entre sus recomendaciones está no salir a la calle sin haber aplicado filtro solar y gafas de sol y utilizar por la noche biorretinol por su poder exfoliante.



Durante el día recomienda una crema con factor de crecimiento epidérmico. Sus proteínas estimulan los procesos metabólicos y regenerar reparando el tejido. Incorpora también la Vitamina C a tu rutina matinal por su función antioxidante e iluminadora.



También aconseja añadir nutricosméticos a la rutina de invierno. "Mejor si contienen colágeno con magnesio con el fin de aumentar nuestras defensas". La alimentación es la mejor compañera para cuidar la piel en los momentos de frío extremo lo mejor los alimentos ricos en antioxidantes que "combaten" los radicales libres.



El té verde, además de ser antiinflamatorio (ideal para luchar contra las bolsas), mejora la elasticidad de la piel además de inhibir las enzimas que producen afinamiento de la dermis y provocan las patas de gallo.



Los cítricos como los kiwis, y también pimientos, arándanos, tomates, brócoli y piña son buenos compañeros, así como la vitamina C es necesaria para que el cuerpo produzca colágeno y repare los tejidos dañados por el frío.



También el selenio que se encuentra en el hígado, en las nueces de Brasil, en la levadura y en los mariscos son los amigos más queridos para luchar contra el fotoenvejecimiento. Los fritos y grasas vegetales que generan grasa en tu piel, acné y toxinas e influyen negativamente en la producción del colágeno, e incluso puede causar acné.



Tabaco y alcohol cuanto más lejos mejor. Deshidratan y aumentan las arrugas en zonas tan visibles como la parte superior del labio y los ojos. Y por último, recomienda disminuir la cantidad de sal en las comidas ya que causa hinchazón y retención.