Consejos para desintoxicar tu cuerpo después de las fiestas decembrinas

Nos hemos pasado en las comidas y celebraciones navideñas y como cada año, nuestro cuerpo nos pide un descanso. Porque sí, la cantidad ingerida de azúcar (entre otros) puede tener efectos nefastos a largo plazo en nuestra salud, de ahí la necesidad de cuidar nuestro organismo después de esta ola de calorías.



Toma nota de esta lista de ideas que te ayudarán a volver, sin tropiezos, a tus hábitos de alimentación y además te ayudarán a depurar con facilidad tu organismo.



1. Haz un buen desayuno que te ayude a empezar con energía el día, pero evita la bollería industrial y los zumos ya preparados. Unas tostadas integrales y un zumo de naranja natural -por su dosis extra de vitamina C y fibra- será la opción perfecta. El té verde así como el agua con limón también se convertirán en tus mejores aliados por su efecto detox.



2. Cocina los alimentos a la plancha, hervidos o al horno. Renuncia a los fritos y a la comida ya preparada, pues solo aportará grasas saturadas a tu dieta. Sí al aceite de oliva en cantidades razonables, por supuesto.



3. Cena ligero, y a ser posible, apuesta por tomar frutas con una alta proporción de agua, como la piña o la sandía. Ayudarán a depurar tu organismo de forma mucho más rápida y su efecto saciante te calmará el hambre antes.



4. Pásate estos días a los desnatados y productos integrales, ya que los primeros aportarán a tu cuerpo un menor nivel de grasa, y los segundos, una dosis extra de fibra.



5. Los batidos detox serán tus aliados para ayudarte a recuperar tu peso. Los puedes hacer tú misma en casa con nuestras recetas o comprarlos hechos.



6. Deshazte de los dulces navideños que hayan quedado. Esa tableta de turrón a medias o la caja de polvorones en la que quedan dos será tu peor tentación, ¡fuera!.



7. Adiós azúcar, hola edulcorantes. Darán a tu cuerpo un aporte energético menor y endulzan igual. Sigue nuestros consejos para elegir el más adecuado para ti.



8. No piques entre horas, apuesta por tomar infusiones o té –o incluso los batidos detox-, ya que calmarán al gusanillo y te ayudarán por su efecto digestivo.



9. Toma dos litros de líquido al día, ya que te mantendrás hidratada de manera correcta y eliminarás toxinas de tu cuerpo.



10. Duerme todo lo que puedas. Aprovecha para descansar entre siete y nueve horas al día y olvídate de quedarte frente al televisor hasta altas horas de la madrugada, ya que tu cuerpo te lo agradecerá: quemarás una mayor cantidad de calorías y grasa sin darte cuenta.



Además, no olvides lo más importante para ponerte en forma: ¡muévete y haz ejercicio!