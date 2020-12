Frutos secos: un superalimento saciante, ideales para mantenerse en forma y que ayudan a adelgazar

SAN PEDRO SULA.

Almendras, nueces, avellanas, pistachos, anacardos… Los frutos secos poseen múltiples beneficios para la salud y actualmente están incluidos en la pirámide nutricional de la dieta mediterránea, por sus propiedades saludables.



Por su perfil de grasas, los frutos secos poseen efectos probados sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares, pues ayudan a reducir el nivel de colesterol en sangre.

Además, son ricos en vitaminas, especialmente vitamina E y algunas vitaminas del grupo B, minerales y otros fitonutrientes con propiedades antioxidantes. Su riqueza en fibra los hace especialmente recomendables para evitar el estreñimiento.



Saciantes y aliados en dietas para adelgazar

Por su gran efecto saciante y poder energético, los frutos secos se encuentran entre los alimentos ideales para incluir en la dieta del deportista, así como en una dieta adelgazante, siempre con moderación.

La cantidad recomendada es de 30 gramos diarios, lo que supone un aporte de alrededor de 130 kilocalorías. Puedes encontrar los datos nutricionales de las diferentes variedades de frutos secos aquí. "Podríamos catalogar a los frutos secos como superalimentos. Son altamente recomendables para incluir en nuestra dieta diaria", afirma Álex Pérez, nutricionista de GO fit.



Adelgaza comiendo almendras

¿Te gustan las almendras pero las evitas por su valor calórico? A partir de ahora eso va a cambiar, ya que según un reciente estudio quienes comen almendras mientras siguen una dieta para adelgazar, logran perder un 20% más de peso que quienes no siguen este consejo.



Todo se debe al alto poder saciante de este fruto seco, que además es muy rico en fibra, proteínas y grasas saludables. Haz la prueba comiendo a la hora de la merienda, 2-3 veces por semana, un puñadito a mano cerrada de almendras con un yogur desnatado.



Después, cuando llegue la hora de la cena, apuesta por alguna de nuestras recomendaciones de cenas ligeras, rápidas y saciantes, que te ayudarán, no solo a adelgazar o mantener tu peso sin pasar hambre, también a disfrutar de un sueño reparador.



¿Cuál es mejor?

Aunque la mayoría, ingeridos con moderación, son beneficiosos para el organismo, si tenemos que elegir uno que destaque entre todos, elegiremos la nuez. Su riqueza en ácido graso omega 3 le otorga un protagonismo especial.

Este nutriente es muy abundante en pescados, sobre todo en los azules, pero encontrarlo en los vegetales es más complicado. Y la nuez es la excepción. Además, la cutícula de la nuez, es decir, la piel, contiene una gran cantidad de polifenoles (fitonutrientes con gran efecto antioxidante).



Las mejores combinaciones de frutos secos con otros alimentos

Los nutrientes de los alimentos interaccionan entre ellos. Los frutos secos contienen una buena cantidad de proteína, pero el perfil de aminoácidos que contienen es incompleto, por lo que, si los combinamos con alimentos como los cereales, las legumbres y las bebidas de soja y avena, adquieren un valor de "proteína completa" de alto valor biológico, imprescindible para el mantenimiento y crecimiento muscular.