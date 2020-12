SAN PEDRO SULA.

Cosméticos y tratamientos de belleza prometen pieles radiantes y sanas pero es una realidad que existen determinados alimentos que son buenos para la piel.



Cremas antiarrugas, hidratantes extremas, lociones minimizadoras de poros… En el mercado encontramos productos cosméticos y tratamientos de belleza para todo tipo de pieles, gustos y necesidades. Sus premisas son como un dogma que, a la hora de pagar, aceptamos y defendemos a pies juntillas. Pero, en el fondo, sabemos que no siempre se cumplen.



De hecho, por mucho dinero que gastemos en potingues y homenajes estéticos, hay un pilar fundamental que no podemos olvidar si queremos una piel sana: la alimentación. Sin una dieta saludable, variada y equilibrada, la dermis y el resto de órganos del cuerpo se resienten. Entre todas las opciones disponibles en la pirámide alimenticia, te enseñamos cuáles son los alimentos más buenos para la piel.



La dieta como tratamiento: alimentos que cuidan la piel

La piel es el órgano más extenso del cuerpo y la primera barrera de protección del organismo. Para poder hacer frente a los riesgos y las amenazas de los agentes externos, necesita una serie de nutrientes que la mantengan fuerte y permanentemente en alerta. Colágeno para la firmeza, Vitamina C para la hidratación, antioxidantes naturales para combatir los radicales libres… ¿Qué alimentos ayudan a la piel por sus propiedades naturales?



Incluye todos estos en tu lista de la compra:

-Frutos secos para la hidratacion

Son alimentos buenos para la piel y para el resto del organismo por su alto contenido de Vitamina E (antioxidante) y de vitaminas del grupo B (imprescindibles para la regeneración de la piel). Un puñado de avellanas, nueces o almendras al día proporciona una dermis hidratada, tersa y rejuvenecida.



-Verduras de hoja verde para eliminación de tóxinas

Las espinacas, la lechuga, las acelgas, los berros… Todas son ricas en una gran cantidad de vitaminas, minerales y nutrientes, además de fibra y ácido fólico. También ayudan a eliminar las toxinas del organismo.



-Frutos rojos contra el envejecimiento

Son alimentos repletos de antioxidantes, de manera que frenan el envejecimiento y deterioro celular y reducen las manchas producidas por el contacto directo de los rayos de sol.



-Chocolate negro y sus propiedades antiinflamatorias

Tiene que ser cacao casi puro, al menos 70%, para que sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias tengan efecto. Ayuda a tener una piel más hidratada, más suave y más resistente a los rayos UV.



-Agua: vital para el organismo

El agua es vital para el organismo y su papel en la hidratación de la piel es innegable. Por eso, debe figurar en esta lista de alimentos buenos para la piel.



-Zanahorias, las aliadas del colágeno

Ricas en Vitamina C (que favorecen la producción de colágeno) y Vitamina A (que combate los radicales libres y ayuda a tener un color más uniforme).



-Coles para prevenir el envejecimiento de la piel

Sobre todo el brócoli, aportan una gran cantidad de vitaminas C y E, imprescindibles para frenar el envejecimiento de las células y paliar los efectos de los rayos del sol.



-Huevos, fuente esencial de proteínas

Fuente de proteínas indiscutible (junto a la leche, la carne, la soja, el pescado…) contribuye a mantener una piel sana, tersa y joven.