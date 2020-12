Lengua blanca: principales causas y qué hacer

SAN PEDRO SULA.

La lengua blanca generalmente es un signo de crecimiento excesivo de bacterias y hongos en la boca, que hace que la suciedad y las células muertas de la boca queden atrapadas entre las papilas inflamadas, generando el surgimiento de placas blancas.



De esta forma, la lengua blanca es más común cuando existen condiciones favorables para el crecimiento de hongos, como sucede en personas que no tienen una higiene bucal adecuada o que tienen el sistema inmune debilitado, como en el caso de bebés, ancianos o pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo.



1. Candidiasis oral

La candidiasis oral es la causa más frecuente del surgimiento de manchas blancas en la boca, especialmente en ancianos encamados o bebés, debido al crecimiento excesivo de hongos. Sin embargo, también puede surgir en adultos que no llevan una higiene adecuada de la boca, que estén bajo tratamiento con antibiótico o que tengan enfermedades autoinmunes, como Lupus o VIH.



Esta infección por hongos también puede estar acompañada de mal aliento, ardor en las zonas afectadas y la sensación de algodón dentro de la boca. Vea más sobre la candidiasis oral.



Qué hacer: se debe tener una higiene bucal adecuada, cepillando los dientes y la lengua por lo menos 2 veces al día y utilizar un enjuague bucal para evitar el crecimiento de bacterias. Si los síntomas no mejoran después de 1 semana, se debe consultar al médico general para iniciar el uso de antifúngicos bucales, como la Nistatina.



2. Liquen plano

El liquen plano es una enfermedad autoinmune que provoca la inflamación del revestimiento de la boca, pudiendo generar manchas blancas frecuentes en la lengua y hasta dentro de las mejillas, además de pequeñas heridas dolorosas semejantes a aftas. También es común sentir ardor en la boca, así como sensibilidad excesiva a la comida caliente, picante o ácida.



Qué hacer: se recomienda consultar al médico general, ya que no existe un medicamento capaz de curar el liquen plano, sin embargo, el médico puede recetar el uso de medicamentos corticoides, como la Triamcinolona, ​​para aliviar la inflamación y el dolor. Además, usar pasta de dientes sin laurilsulfato de sodio también puede ayudar a evitar el surgimiento de los síntomas.



3. Leucoplasia

Esta es una enfermedad crónica que provoca el surgimiento de placas blanquecinas en el interior de las mejillas, encías y, en algunos casos, en la superficie de la lengua. Este tipo de placas no mejora con el cepillado de la lengua y, generalmente, no producen dolor.



Aunque no existe una causa conocida para esta alteración, es más frecuente en los fumadores y puede estar relacionada con los primeros signos de cáncer en la boca.



Qué hacer: si después de 2 semanas de higiene bucal adecuada las placas no comienzan a desaparecer es importante consultar a un médico general o dentista para evaluar el riesgo de que sean signos iniciales de cáncer. En caso de que se trate de placas benignas, el médico puede recomendar el uso de antivirales o hacer una pequeña cirugía para eliminar las placas.



4. Sífilis

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que puede afectar la boca cuando se hace sexo oral desprotegido, los primeros síntomas pueden tardar hasta 3 meses en aparecer. En estos casos, también pueden aparecer heridas en la boca, características de la primera fase de la enfermedad. Conozca más sobre los síntomas de la sífilis.



Qué hacer: el tratamiento debe realizarse con una inyección de penicilina, por eso, se debe consultar a un médico general para que haga el diagnóstico e inicie el tratamiento. En caso de que no se reciba tratamiento, los síntomas pueden mejorar después de 3 semanas, pero la enfermedad evolucionará a su segunda fase, en la que se podrá diseminar por todo el cuerpo.



Cuándo debe acudir al médico

En la mayoría de los casos este síntoma no es signo de una enfermedad grave, pudiendo ser fácilmente tratado con un cepillado adecuado de la lengua e ingestión frecuente de agua. Sin embargo, en caso de que la lengua blanca dure así más de 2 semanas o esté acompañada de dolor o ardor, por ejemplo, se aconseja consultar a un médico general para evaluar si existe alguna enfermedad e iniciar el tratamiento adecuado, si fuera necesario.