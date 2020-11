Alimentos que mejoran tu concentración  

SAN PEDRO SULA.

Nuestro cerebro es graso y nuestras conexiones nerviosas necesitan minerales, vitaminas del grupo B y aminoácidos para funcionar bien. Necesitamos, pues, alimentos ricos tanto en grasas saludables como en estos otros nutrientes.



Tampoco podemos dejar de lado los carbohidratos, ya que el cerebro obtiene toda su energía de la glucosa. Eso sí, los productos ricos en azúcares sencillos desequilibran nuestra energía; es importante priorizar los carbohidratos de calidad. Por si fuera poco, requerimos antioxidantes para mantener el cerebro en forma.



En casos de estrés: además de reducirlo, conviene asegurarse suficiente triptófano con los alimentos.



Al igual que con los azúcares, es importante que las grasas sean buenas; si comemos grasas de mala calidad, las paredes celulares del cerebro también lo serán. Una buena norma es procurar mucha variedad de vegetales y colores en los platos, para conseguir más riqueza de nutrientes indispensables.



La deshidratación favorece el cansancio cerebral, por lo que dificulta la concentración. Beber suficiente agua, así como té verde, infusiones, zumos o caldos ayuda a la actividad mental.



Para mantener en forma el cerebro y no perder la concentración, que no falten estos alimentos en tu día a día.



1. Nibs de cacao, ricos en antioxidantes

Son trocitos de las semillas del cacao, deliciosos y amargos. Poseen una gran capacidad antioxidante y ligeramente estimulante que puede favorecer la concentración.



2. Dátiles, deliciosos y nutritivos

Estas auténticas bombas nutritivas aportan azúcares saludables, aminoácidos y una gran cantidad de minerales. Todo ello los convierte en un excelente alimento para mejorar la concentración.



3. Nueces del país, indispensables para el cerebro

Casualmente tienen forma de cerebro y la medicina china los recomienda desde hace siglos para tonificar la energía cerebral. Ricas en omega-3 y fósforo, constituyen un tentempié indispensable.



4. Avena, digestiva y nutritiva

Es uno de los cereales más digestivos y a la vez nutritivos, rico en fibra e ideal para nutrir el cerebro con azúcares sanos y vitaminas del grupo B.



5. Semillas de sésamo molidas

Las puedes añadir a cualquier preparación, pero las aprovecharás mejor si las tomas molidas. Ayudan a sentirse de buen



6. Lentejas, ricas en minerales

Como la mayoría de legumbres, son ricas en proteínas y fibra. Su versatilidad en la cocina las convierte en grandes aliadas. Además son ricas en hierro y zinc, minerales que previenen el cansancio físico y mental.



7. Col kale, repleta de clorofila

La hemos escogido por su color verde. Este refleja su elevado contenido en clorofila y otros antioxidantes que nutren y protegen el cerebro de los radicales libres.



8. Aguacate, favorece la comunicación neuronal

Su riqueza en grasas monoinsaturadas resulta beneficiosa para el cerebro y mejora la comunicación neuronal. Además es muy fácil de introducir en la dieta.



9. Plátano, la mejor fruta para el cerebro

Al ser rico en triptófano –el aminoácido que ayuda a gestionar el estrés– y una buena fuente de potasio, magnesio y vitamina C, es la mejor fruta para cuidar de la memoria y el cerebro.



10. Arándanos para la memoria a largo plazo

Ricos en antioxidantes y vitamina C, protegen al cerebro de los radicales libres y mejoran la memoria a largo plazo. Además contienen potasio, que contribuye a la transmisión y generación de neurotransmisores.