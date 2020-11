¿Sabes cuidar tu contorno de ojos?

SAN PEDRO SULA.

El contorno de ojos es el auténtico delator del paso del tiempo, su finísima piel tatúa gestos y los años de exposición al sol de una manera rápida, sin contemplaciones y, si no ponemos freno, a veces sin vuelta atrás.



Eva Raya, cosmetóloga y cofundadora del portal de belleza de cosmética natural “Alice in Beautyland”, explica que “la piel del contorno de ojos dispone de menos glándulas sebáceas, es de 5 a 10 veces más fina que la del resto del óvalo facial”, una piel frágil y sensible, que manifiesta las líneas de expresión de manera rápida a causa de la pérdida de colágeno.



Sin embargo, añade que, responde bien a los cuidados preventivos y tratantes, una razón por la que “las cremas para el contorno de ojos son siempre fórmulas más ligeras, con activos específicos para tensar, aclarar, iluminar y drenar”.



Ingredientes recomendados

Entre los ingredientes más recomendables para el contorno de ojos, se encuentran “el ácido hialurónico fragmentado, esencial contra la formación de arrugas por su capacidad de retener agua”, indica Alexander Scholz, creador de la firma alemana Muti, basada en fórmulas muy concentradas.

Rutinas

Muchos olvidan que la rutina en el cuidado del contorno de ojos va después de una buena limpieza facial y tras el tónico o sérum y “antes de la crema hidratante”, comenta Eva Raya. Lo ideal es aplicarla con “toquecitos suaves” sobre el hueso de la cuenta del ojo.



Los especialistas de Skin Generics consideran que el contorno de ojos es el gran olvidado de la rutina facial e incorporarlo “marca un antes y un después” al lograr, gracias a la cosmética, un aspecto más descansado y fresco en la mirada al trabajar sobre las ojeras o las patas de gallo.



Aunque los expertos aconsejan comenzar a utilizar contorno de ojos a partir de los 25 an~os, los treinta seri´an el punto de inflexio´n del que es mejor no pasar, y elegir la fórmula que mejor se adapte al problema que quiera tratar: ojeras marcadas, patas de gallo o bolsas.



El Dr. Colbert, dermatólogo y creador de Colbert MD, asegura que la idea de utilizar un contorno de ojos significa asumir el paso del tiempo y “cuanto antes nos demos cuenta de ello, mejor”. Colbert avanza tres puntos para inclinar la balanza hacia el cuidado de esta zona del rostro.



El primero porque reduce la hinchazón; la segunda razón tiene que ver con desechar las bolsas y tercero “es una manera de ganar en confianza. El médico propone una crema Phytoactive Anti-Aging Eye Cream con potentes activos como el Royal Fem Skincare Complex, además de ácido hialurónico, la vitamina C y la vitamina E, para lograr un efecto de larga duración.



Los laboratorios Uriage disponen de la línea Age Protect inspirada en la “medicina estética”, comentan. Un cuidado multi-corrección que actúa sobre los signos de la edad incorporando ácido hialurónico que actúa sobre arrugas visibles de patas de gallo, además de un elemento de acción específica de contorno de ojos para todo tipo de pieles: con acción anti-ojeras y anti-bolsas para una aplicación diaria de mañana y noche.



Incrementar el poder de la mirada es la intención de Ultimune Eye de Shiseido que reduce en, según explica la firma un 30 por ciento los daños causados en la zona que tienen que ver con la sequedad y la perdida de elasticidad, además de las ojeras, bolsas y arrugas, con un “escudo anti-fricción para limitar el daño provocado por el roce durante la retirada de maquillaje.



Por esa razón, Yaiza Conde, responsable de Formación de Filorga, recomienda Optim-Eyes Lotion “un producto que elimina el maquillaje, pero que además contiene los beneficios de un sérum”, y también fortalece las pestañas, que recomienda tanto para la mañana como para la noche.



La formadora recuerda que parpadeamos una media de 10.000 veces al día, una circunstancia que contribuye al deterioro del contorno porque "la piel no resiste el ritmo de las contracciones musculares”, entre otras cosas.



Para devolver la luminosidad al contorno de ojos, Darphin propone una textura nacarada con ingredientes de origen natural como el melón, el aguacate y la manteca de karité, además de óxidos de hierro y dióxido de titanio es lo que propone Darphin para regenerar e iluminar el contorno de ojos con la línea Ideal Resource, que puede utilizarse tanto de día como por la noche.