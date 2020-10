Los grandes mitos sobre la carne y el pescado

SAN PEDRO SULA.

Para tratar de aclarar las dudas que "planean" sobre estos dos componentes alimenticios tan sabrosos y tradicionales en nuestra gastronomía, vamos a plantear la cuestión en forma de preguntas y respuestas rápidas y sencillas:



Mitos sobre las carnes.

-¿Cuál de los dos tipos de proteínas son más interesantes, las de la carne o las del pescado?

Ambas son igual de nutritivas, de un modo prácticamente similar. Es decir, si tuviéramos que puntuar a ambos alimentos, se podría decir que existiría un empate técnico. Otra cosa es que te guste más un tipo de alimento u otro...

El pescado es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, es decir, que aporta todos los aminoácidos esenciales, aunque en esto empata con la carne.

-La carne ¿cuánto más cruda, mejor?

No. Bien es cierto que si la "pasamos" demasiado en la barbacoa o en la plancha quemamos parte de sus nutrientes, Pero también dejamos de matar microrganismos que todo alimento crudo mantiene. Eso sí, el aporte de hierro y proteínas, por ejemplo, no se resiente apenas aunque dejes un ratito más la carne al cocinarla.

-¿La carne de cerdo es más perjudicial, al ser más grasa?

Hay que matizar primero que si la carne es magra (lomo, solomillo, jamón, etc.), tiene un aporte de grasa similar a la del pollo. Si el jamón es de "pata negra", su grasa aporta una gran cantidad de ácido oléico y linoleico, que es una grasa, en principio, más saludable.

-¿La carne roja es recomendable en caso de anemia?

Sí. En caso de padecer esta dolencia, mejor carne de vaca, antes que la de pollo, pavo o conejo.

-¿Es bueno comer hígado?

Con mesura, sí. Las vísceras (hígado), contienen mucho colesterol y ácido úrico, pero en cambio contienen mucho hierro.

-¿La piel del pollo contiene gran cantidad de grasa?

Sí, prueba a no comerla.

-¿Están en déficit de proteínas los vegetarianos?

No necesariamente.



Mitos sobre el pescado

-¿El pescado azul tiene más toxinas que el blanco?

Sí, porque el pescado azul al ser más graso, puede "absorber" más cantidad de sebo, pesticidas y metales pesados.

-¿Pierde calidad el pescado azul si se congela? ¿Y nutrientes?

Sí, pierde calidad, siempre es mejor que el pescado esté fresco. Lo que no pierde son nutrientes, siempre y cuando el proceso de de congelación se haga correctamente.

-¿Es saludable el pescado azul para el corazón?

Sí, por la gran cantidad de ácidos grasos insaturados Omega 3 que contiene, y por la acción antitrombótica y antiinflamatoria que éstos contienen.