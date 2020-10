Los alimentos que más engordan y no te harán bajar de peso

SAN PEDRO SULA.

En ocasiones no se trata de ponerse a dieta, sino de cambiar hábitos que sin darnos cuenta pueden ayudarnos a disminuir ese peso que hemos ganado.



Durante la cuarentena y la desescalada es posible que nos hayamos permitido una serie de caprichos que han derivado en una escalada de kilos que no solo son una incomodidad cuando nos ponemos la ropa y vemos que nos aprieta más de lo normal, sino que han perjudicado también a nuestra salud subiendo el colesterol, los triglicéridos, el azúcar o el ácido úrico…

Hacer una análisis sincero de la situación es clave para determinar por qué ha podido pasar y tomar cartas en el asunto porque es algo que puedes cambiar.



Si te has tomado más aperitivos (incluyendo refrescos), has consumido más precocinados, has bebido más alcohol o has tomado más dulces, seguramente la solución es más fácil de lo que piensas.



¿Qué alimentos debes eliminar de tu alimentación para perder peso?



-Las patatas fritas. Si, son una delicia, pero también una bomba de calorías. El almidón que contiene la patata absorbe la grasa en la que las freímos (se evapora el agua y añade a su composición el aceite) y convierte a la patata frita que freímos en casa en una alimento muy calórico.

Con esto nos referimos a las patatas «caseras», pero imagínate cómo será la composición de unas patatas fritas de bolsa: gran cantidad de grasas y muchísima sal. Por lo que puede que esos aperitivos que has tomado hayan sido causantes de tu subida de peso.



-Los alimentos ultraprocesados. Aquellas personas que suelen consumir alimentos ultraprocesados sufren más obesidad y un mayor riesgo de padecer enfermedades metabólicas y cardiovasculares.



Este tipo de alimentos o solo tienen grandes cantidades de grasas, sino que también albergan en su interior azúcares añadidos (ni te imaginas) y mucha sal, ingredientes que pueden perjudicar tu salud y también la salud de tu microbiota, que puede verse alterada y por tanto puede empeorar tu sistema inmunitario. Es mejor que los elimines de tu alimentación.



-Los refrescos azucarados. Consumir bebidas azucaradas, con o sin gas, nos lleva a un incremento de peso y peor aún, son el inductor perfecto para predisponernos a padecer una diabetes tipo 2, que es la gran epidemia que sufren muchos países.

La mejor alternativa es el agua. No pasa nada si esporádicamente consumes un refresco sin azúcares añadidos (cero), pero debe ser algo puntual. Conviene recordar también que en la actualidad se están estudiando los posibles efectos que pueden tener los edulcorantes en nuestra microbiota.



-El alcohol. Lo añado en la lista porque es lo más comentado en nuestras consultas de nutrición. Durante las cuarentena y las vacaciones de verano, ha habido un aumento en su consumo y no podemos olvidar que no solo es un resorte para un aumento de peso, sino que perjudica nuestra salud. Prueba a pasar dos semanas sin esas cervecitas y verás como la báscula me da la razón.



-Los dulces. Ricos en azúcares, harinas refinadas y grasas, son el componente perfecto para sabotear tu pérdida de peso y perjudicar tu salud. Si son industriales, los ingredientes serán de peor calidad y si son caseros, serán más saludables, pero no por ello dejan de ser alimentos muy calóricos. Así que, si eres demasiado goloso tienes que plantearte una reducción en su consumo.

En definitiva, solo reduciendo o eliminando estos alimentos puedes ver cómo vas consiguiendo tu objetivo.



Si no consumes ninguno de estos alimentos y has cogido peso, seguramente algo esté fallando en tu alimentación o incluso en tu metabolismo . Por eso siempre te recomiendo acudir a un dietista-nutricionista que te ayude a mejorar tu alimentación o a un endocrino, si se trata de alguna alteración hormonal.