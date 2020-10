Cuánto debe durar para que sea efectivo el calentamiento

SAN PEDRO SULA.

La duración del calentamiento oscila entre los 15 y los 30 minutos aunque dependerá de la condición física del deportista y del trabajo que se vaya a realizar en la parte principal del entrenamiento. Aunque a veces hay quien se toma el calentamiento a la ligera, es muy importante para el adecuado desarrollo de la sesión o de la competición posterior. Además, también se consideran un mero trámite y sin embargo, existen diversos tipos de calentamiento según el tipo de actividad que se vaya a realizar.



Tipor de calentamiento

-De entrenamiento: es una parte de la sesión, que se aprovecha para realizar tareas concretas como el incremento de los niveles de flexibilidad o la práctica de una técnica concreta. Además, sirven para preparar las tareas posteriores.

-De competición: consiste en realizar una preparación tanto física como psicológica para la competición.

-Calentamiento activo o convencional: realizado mediante actividades adaptadas o no a la posterior actividad o competición. Este calentamiento forma parte de cada programa de entrenamiento y se aplica en cada sesión de trabajo.

-Calentamiento pasivo: Surgió en 1957 en Checoslovaquia, de los estudios de Carlessi y Forbes quienes aplicaron duchas calientes y masajes estimulantes, si bien los resultados positivos fueron mínimos. Actualmente, esto es un planteamiento que se utiliza más para la recuperación o como complemento del calentamiento activo.

-General: es un calentamiento válido para cualquier tipo de actividad físico-deportiva en base a ejercicios de preparación física general destinados a todos los sistemas funcionales del organismo y a los grupos musculares más importantes. Para favorecer la adherencia, hay que procurar que sea variado.

-Específico: dirigido a grupos musculares más concretos, ejercicios relacionados con la actividad deportiva de la parte principal, se pueden emplear ejercicios técnicos, que buscan la puesta a punto del sistema neuromuscular y la revisión técnica.



Objetivos del calentamiento

-Prevenir la aparición de lesiones: El calentamiento y estiramiento de los músculos incrementa la elasticidad y disminuye la posibilidad de tirones y desgarros musculares

-Preparar físicamente al deportista: no solo prepara la musculatura, sino también el sistema cardiorrespiratorio y neuromuscular

-Preparar psicológicamente al deportista: antes de una competición ayuda a controlar la ansiedad y sirve como aliviar el estrés. Además de mejora la disposición psíquica, la percepción sensorial y la atención.



Beneficios

-Aumenta la temperatura de la musculatura implicada y del organismo en general.

-Aumenta el flujo sanguíneo general y de la musculatura en particular.

-Aumento del ritmo cardíaco y de la actividad pulmonar, mejorando su capacidad y la utilización del oxígeno.

-Aumenta las capacidades de todos los órganos de los sentidos.

-Aumenta el rendimiento y la velocidad de la contracción muscular.

-Mejora los reflejos y la actividad en los circuitos neuronales.

-Aumenta la capacidad de atención, concentración y procesamiento de la información.

-Incrementa la capacidad orgánica general, de músculos y de articulaciones.

-Facilita el deslizamiento articular y muscular.

-Aumenta la elasticidad muscular y evita distensiones bruscas y desgarros.