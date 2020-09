Ejercicios para adelgazar la parte superior de los brazos

SAN PEDRO SULA.

La parte superior de los brazos es uno de los lugares más difíciles para perder peso. Junto con los gluteos, este es el lugar donde puedes almacenar grasa rápidamente. Puedes comenzar con estos cinco ejercicios que puedes hacerlos en casa:



Una base sólida

No es ninguna novedad que perder peso vaya de la mano de un estilo de vida saludable. No importa cuánto lo intentes, si no cambias tu dieta y tus hábitos de ejercicio, ninguna parte de tu cuerpo se volverá más tensa o delgada.

Por eso, asegúrate de beber mucha agua y llevar una dieta variada y saludable, especialmente con mucha fibra, que te hará sentir saciado por más tiempo. Y finalmente, asegúrate de hacer suficiente ejercicio. Además de los ejercicios a continuación, la natación es una buena alternativa si deseas entrenar la parte superior de los brazos. Ahora que hemos cubierto los conceptos básicos, realmente podemos ponernos a trabajar.



Ejercicios para brazos más delgados

Necesitarás algunas pesas de mano para los ejercicios a continuación. Esto hace que los ejercicios sean más intensos y efectivos. ¿No tienes pesas en casa? Puedes hacer fácilmente tu propio juego llenando una botella con agua o arena. Descansa siempre durante 90 segundos entre series. Esfuérzate durante los ejercicios y no te rindas demasiado rápido, pero tampoco vayas demasiado rápido. Es mejor ser constante.



1. Flexiones pliométricas

Suena complicado, pero afortunadamente no lo es. Las flexiones pliométricas no son más que flexiones “normales” en las que tus manos se levantan brevemente del suelo. Empujándote hacia arriba, haces un pequeño “salto”.



-Comienza en una posición de lagartija con las manos estiradas.

-Baja y empújate hacia arriba de nuevo.

-Cuando te empujes hacia arriba, usa un poco de fuerza adicional para dar un pequeño “salto”.

-Asegúrate de que tu cuerpo permanezca recto todo el tiempo, así que mantén el trasero hacia abajo.

-Haz este ejercicio 3 x 10 veces.



2. Fondos de tríceps

Para este ejercicio, usa una silla, cama u otra superficie sólida en la que apoyarte.



-Coloca los brazos a la altura de los hombros en el borde de la silla o la cama.

-Húndete lentamente en cuclillas hasta que tus brazos estén doblados y tus glúteos estén justo por encima del suelo.

-Empújate de nuevo y repite este proceso una y otra vez.

-Haz este ejercicio 3 x 15 veces.



3. Prensa de hombro

Este ejercicio es ideal para eliminar la grasa del interior de la parte superior de los brazos. Usa pesas o tus botellas caseras.



-Sostén una mancuerna (o pesa) en cada mano.

-Comienza con las manos a la altura de los hombros.

-Lleva ambos brazos por encima de tu cabeza al mismo tiempo y luego vuelve a bajar.

-Repite este ejercicio 3 x 15 veces.



4. Flexiones de bíceps

Este ejercicio fortalece los bíceps. También usa tus pesas en este ejercicio.



-Sostén una mancuerna (o pesa) en cada mano.

-Comienza con las manos al lado de tu cuerpo.

-Levanta los antebrazos al nivel de tu pecho y luego bájalos nuevamente.

-Repite este ejercicio 3 x 15 veces.



5. Elevaciones laterales

Finalmente, un ejercicio enérgico pero muy eficaz. ¡Esto ejercitará todo tu brazo! Usa tus pesas nuevamente con este ejercicio.



-Sostén una mancuerna en cada mano.

-Comienza con los brazos al lado de tu cuerpo.

-Levanta los brazos hacia los lados hasta que estén completamente estirados en línea recta.

-Sostén los brazos durante unos segundos y vuelve a bajarlos lentamente.

-Repite este ejercicio 3 x 15 veces.