Ejercicios para recuperar o ganar flexibilidad

La capacidad de doblar con soltura nuestro cuerpo sin que exista peligro de que nos hagamos daño viene ligado a un buen entrenamiento. Gloria Morales, impulsora en España de Ballet Fit, dice que una de las cosas que se aprende en esta disciplina es que el entrenamiento que se decide hacer para mantenernos en forma tiene que tener una base específica centrada en la elasticidad, que es lo que nos va a permitir la movilidad de nuestro cuerpo.



«Cuando vamos a empezar a entrenar estamos pensando en querer tonificar musculatura o perder grasa, pero solemos olvidarnos de la importancia de la flexibilidad para poder desarrollar bien este trabajo», explica la experta.

Al parecer, nuestra musculatura no se va a desarrollar de la misma manera si no ejercitamos también la elasticidad y los cuerpos de quienes no trabajan esto tienen un cuerpo rígido, y no hay proyección del movimiento. «El cuerpo humano no entiende de músculos, sino de movimiento, y para mantenernos ágiles y no lesionarnos. Sin una flexibilidad trabajada posiblemente te lesiones», cuenta Gloria Morales.



La flexibilidad aumenta con el trabajo y se pierde con la edad y falta de entreno. Para las mujeres es aún más fundamental porque nuestro cuerpo es mucho más cambiante que el de los hombres.

«En Ballet Fit pensamos en envejecer de la manera posible. Si solo pensamos en ganar masa muscular, probablemente llegarás a lesionarte por ese hábito de entreno tan rudo. Sin embargo, si trabajo la flexibilidad y se me cae una bolsa al suelo y me agacho a por ella, bajaré la espalda sin que nos duela», cuenta la creadora de Ballet Fit en España.



Y el mejor momento para ganar flexibilidad en un entrenamiento es haciéndolo en el calentamiento y en la vuelta a la calma. Cuenta Gloria Morales que como calentamiento y final de rutina fitness es ideal para así evitar lesiones. «Los ejercicios de elasticidad son importantes para poder movernos con ligereza. La diferencia entre una persona que entrena desde la elasticidad y otra que no, está en conseguir levantarse después de una caída porque conoce sus movimientos».

Ejercicios para ganar flexibilidad

-Espalda. Apoyándote de la pared, bajar la espalda desde las escápulas haciendo una C. A la vez, intenta deslizar tus manos por la pared según bajas hasta tocar el suelo.



-Piernas. Cuando estés sentada en la silla de la oficina o en tu casa, estira las piernas y flexiónalas de manera seguida, de forma que se vayan estirando mientras tus manos agarran por debajo de las rodillas.



Otro ejercicios que nunca falla es llevar una de tus piernas hacia una superficie, tal como aparece en la imagen, e intentar llegar con ambas manos hacia el pie.



Un ejercicio infalible para ganar flexibilidad en la espalda y piernas es tumbarnos boca arriba y llevar la rodilla lo más cerca del pecho y mantenernos en esa postura uno o dos minutos.



Para ganar elasticidad en los cuádriceps, haz el famoso ejercicio de la zancada, pero en vez de intentar hacer un ángulo recto de 90 grados, intenta bajar todo lo que puedas para que así esta zona del cuerpo estire.