Linaza, la semilla que calma el hambre y previenen el estreñimiento

Las semillas de linaza son uno de los alimentos vegetales con mayor contenido de omega 3 y el principal ácido graso que contiene es el ácido alfa-linolénico, que ayuda a mantner la salud del aparato digestivo.



También son ricas en lignanos, unos polifenoles que aportan protección antioxidante y antiinflamatoria y apoyan el crecimiento de los probióticos en el intestino. A los lignanos también se les atribuyen propiedades antivirales y antibacterianas, además de propiedades estrogénicas, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de osteoporosis y a regular el ciclo menstrual.



Una de sus propiedades más conocidas es su capacidad para prevenir el estreñimineto, gracias a su alto contenido en fibra (tanto insoluble como soluble), que contribuye a mejorar el tracto intestinal, reducir el colesterol y a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Son eficaces también para ayudar en la pérdida de peso, pues su contenido en fibra y grasas saludables crea una sensación de saciedad y calma el hambre.

Pero además contienen vitamina B1, que favorecen el correcto funcionamiento del sistema nervioso y B6, que puede ayudar a reducir la sequedad cutánea; vitamina C, que tiene efectos antioxidantes y vitamina E. En cuanto a los minerales, destaca por su contenido en manganeso, magnesio, fósforo y selenio. Otros minerales presenten en su composición son el hierro, el potasio, el cobre y el zinc.



Se está estudiando también su efecto en la prevención del cáncer gracias a sus beneficios antioxidantes y antiinflamatorios.



Beneficios

-Mejora el tracto intestinal, contribuye a la reducción del colesterol y a controlar el nivel del azúcar en sangre.

-Ayuda a proteger la salud del aparato digestivo.

-Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

-Contribuye a la reducción de la obesidad gracias a su capacidad saciante.

-Su contenido en vitamina B1 favorece el funcionamiento del sistema nervioso.

-Puede ayudar a reducir el riesgo de osteoporosis.



Contraindicaciones

-No deben consumirse inmaduras, pues pueden ser tóxicas.

-Puede producir reacciones alérgicas.

-Las semillas de lino debido a su alto contenido de fibra a menudo pueden causar gases e hinchazón.

-La dosis diaria recomendada no debe superar los 30 gramos al día (dos cucharadas). Si se supera esa cantidad, se corre el riesgo de sufrir episodios de diarrea.

-Puede retardar la coagulación, por lo que no es aconsejable si se padecen trastornos hemorrágicos.

-En caso de diabetes debe consultarse a un profesional para conocer su influencia sobre el azúcar en la sangre.

-No debe tomarse en caso de obstrucción intestinal o inflamación de intestino.