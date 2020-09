Si quieres adelgazar, olvida las dietas

SAN PEDRO SULA.

Partiendo de la base que parece desmontar la idea establecida en el imaginario común de adelgazar, el terapeuta Luis Navarro ha compartido en una entrevista con EFE Estilo los hábitos y las claves de su método, expuesto en su nuevo libro "Los cuatro hábitos de la gente delgada" , que para sorpresa de muchos, comienzan por las emociones y no por el estómago.



Para perder peso es más determinante escuchar a tu estómago en lugar de centrarte en qué alimentos poner en él, y para hacerlo correctamente el proceso no empieza en una dieta milagrosa o en una lista de alimentos, sino en tus emociones, y más concretamente en la ansiedad. "Vi que las dietas nunca funcionaban, eran un desastre y a largo plazo siempre tenían efecto rebote", afirmaba Navarro.



El primer paso para adelgazar es dejar a un lado las dietas. "Olvida la 'mentalidad de dieta', esa que te restringe a la hora de comer y te genera ansiedad", aseguraba el experto respecto al ciclo habitual en las dietas, en el que la fase de los atracones y la de culpabilidad y restricción se alternan sucesivamente para desembocar en ansiedad o en el temido "efecto rebote".



"Toda prohibición te llevará al atracón"



"La 'mentalidad de dieta' es muy peligrosa, no sólo a nivel físico sino también mental y emocionalmente", aclara Navarro, quien explica cómo al eliminar prohibiciones a la hora de comer, la necesidad de consumir determinados alimentos disminuirá de forma notable, ya que la angustia y la ansiedad provocadas por la restricción desaparecen, haciendo que esos alimentos tan deseables que considerabas prohibidos no te apetezcan o que los pruebes sin llegar a saciarte.

Tu estómago es el mejor gurú, escucha sus señales



Para explicar el concepto de la "inteligencia del estómago" punto clave en el método del experto, Luis Navarro establece una comparación con la reacción cuando se tiene sed; "Cuando tenemos sed, bebemos hasta dejar de tenerla, pero nunca seguiríamos bebiendo una vez saciados. Lo mismo debería suceder con la comida", aclaraba.



¿Y qué es la "inteligencia del estómago"? En palabras del experto, se trata de "comer desde el estómago y no desde la cabeza, dedicando un tiempo a escuchar las señales que emite", que en ocasiones se contradicen con conductas asumidas culturalmente desde la infancia.



"Desde que somos pequeños se nos educa a no dejar nada en el plato, incluso cuando no tenemos hambre y nos sobra energía", aseguraba sobre cómo de forma general es nuestra cabeza la que nos impulsa a comer, y no nuestro estómago.



Por este motivo, conectar con tu estómago es fundamental, dedicando unos minutos a preguntarte si realmente tienes hambre o es la ansiedad causada por las emociones del día a día o un patrón asumido los que te incitan a comer.



Elimina las prohibiciones



"Toda prohibición te llevará al atracón, pierde el miedo a los alimentos y disfruta de la comida", aseguraba Navarro, argumentando cómo comer lo que te gusta si lo haces con mesura y disfrutando no tiene que ser perjudicial.



"Ningún alimento te engorda por sí solo, te engorda el conjunto de lo que has comido", afirmaba sobre las dietas que se rigen por contar calorías y eliminar alimentos en función del número de estas, incitando por tanto al bucle de la ansiedad y los atracones, que aparecen por la angustia que genera la propia restricción.



Mediante estas pautas básicas, el experto reincide en cómo conseguir adelgazar o llevar un estilo de vida saludable siempre es más efectivo cuando empieza en tí.