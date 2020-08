Siete frutas imprescindibles para lucir una piel radiante

SAN PEDRO SULA.

El refrán de "somos lo que comemos" no puede representar más la realidad y es que, la piel es siempre un fiel reflejo de ello, pero no todos los alimentos actúan por igual en la mejora de la dermis. La verdura y la fruta son fundamentales para obtener una piel radiante y hasta para ahorrar en cosmética.



Según los expertos, si se ingieren estas siete piezas de fruta no solo se garantiza una mejora de la piel sino que, incluso, se ahorrará dinero en ciertos productos de cosmética. Según Pilar Vela, experta nutricionista en el Hotel Royal Hideaway Sancti Petri, hay concretamente siete frutas claves que proporcionan un "efecto glow" al rostro.



Todas ellas están disponibles en las diferentes recetas "healthy" que ofrece junto a sus servicios de asesoría nutricional en el Vital Corner de este hotel, enfocadas al bienestar saludable, a través de la alimentación y el ejercicio.



Siete frutas clave para lucir una piel radiante:



-KIWI: Apreciado por su fama de ser una fuente total de vitamina C, el kiwi no reporta esta vitamina al cien por cien pero sí, los kiwis poseen más vitamina C que otras frutas, como por ejemplo las naranjas.



Vela explica que esta vitamina "es la clave para una piel radiante, fortaleciéndola y dotándola de un aspecto más joven, ya que previene el foto-envejecimiento" y asegura que "conviene ingerir este alimento por la mañana".



Para tomarla de una forma más atractiva, lo mejor, según la nutricionista, es hacerlo en forma de batido o "smoothie" con un poco de leche vegetal o té verde.



-AGUACATE: Comer aguacate, a cualquier hora y sobre cualquier alimento, está de moda. Miles son las opciones de base, aunque el ingrediente estrella es este tipo de fruta, una tendencia tan estética como saludable.



Compuesto de grandes propiedades como la biotina y la vitamina E, dos esenciales para una piel luminosa, el aguacate "permite proteger de los radicales libres y aporta un aspecto fresco y descansado" al rostro, afirma la experta.



-LIMÓN: Ya hace unos años que se volvió viral el famoso vaso de agua con limón a primera hora de la mañana, ya que este cítrico es beneficioso y ayuda a depurar.



Lo cierto es que su ácido previene la creación de sebo, lo cual ayuda a las pieles con tendencia al acné, evita rojeces, unifica el tono y aclara la piel. "Un licuado con zumo de limón favorecerá la digestión, creará una sensación de saciedad y mejorará la condición de la piel", cuenta Vela.



Comer fruta por la mañana y en abundancia



-FRESAS: Una de las frutas que menos pereza da comer a los "antifrutistas" por ser más sencilla y rápida, la fresa, según Pilar Vela, "se puede y debe comer diariamente gracias a su alto contenido en vitamina C y en ácido acetilsalicílico".



Un ácido que se usa mucho en cosmética, como en los limpiadores faciales para evitar rojeces o inflamaciones gracias a su labor de limpieza en profundidad.



-AÇAI: Son muchos los especialistas dermatológicos que llevan años apostando por estas bayas, procedentes de Brasil, como algo clave para la salud. De hecho, algunos doctores venden suplementos alimenticios a partir de esta fruta para mejorar la condición de nuestro rostro en forma de zumo o "smoothie" y mejorar el cuerpo gracias a su alto grado en vitaminas A, B y C.



Es un poderoso antioxidante que ayuda a reparar células dañadas y optimizar los niveles de hidratación en el cuerpo produciendo una sensación de vitalidad en el organismo.



-PITAHAYA: Fruta exótica, conocida popularmente como "fruta del dragón", procedente de América, ya es conocida en muchos de los hogares españoles por ser, entre otras cosas, una de las más "instagrameadas" superando las 300.000 fotos en esta red social bajo el hashtag con su propio nombre.



Además, es una fuente rica de antioxidantes y ayuda a combatir los radicales libres a través de la ralentización del envejecimiento consiguiendo una piel más joven, flexible y firme.



-COCO: El coco, ese complemento imprescindible de todas las dietas y rutinas de belleza que ofrece beneficios tonificantes, tanto para la piel como para el cabello.



También es considerado por los expertos un buen hidratante natural que acelera la curación de las heridas, ayuda a proteger la piel e incluso posibles inflamaciones.



Según Vela, todos los "pros" de esta fruta de deben a "su alto contenido" en ácidos grasos, ácido laúrico y vitaminas E y K que "ayudan a la regeneración celular" para mantener los niveles de colágeno y aumentar la elasticidad.