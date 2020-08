La alimentación y deporte, savia para la piel

SAN PEDRO SULA.

Con la subida de las temperaturas caen las ganas de que el deporte vuelva a formar parte de nuestra vida de manera habitual. Sin embargo, hay alternativas que pueden favorecer que volvamos a esa rutina que tanto beneficia a mente y piel. Alex García, director de Fit Club Madrid plantea confeccionar una tabla de ejercicios adecuada y ser capaces de observar los progresos físicos.



Deporte y Nutrición



Aconseja cambiar de rutina periódicamente para que el cuerpo siga avanzando hacia el objetivo marcado por el entrenador porque, de lo contrario, el cuerpo corre el riesgo de estancarse y no avanzar.



Entrenar al aire libre, en el campo o en la playa, disfrutando de la costa mientras se juega al fútbol o a las palas o del mar haciendo surf, paddel surf o windsurf. "No debemos olvidar que el senderismo es un estímulo visual que activa las ganas de realizar deporte.



Por su parte, Charles Orrico, nutricionista y asesor del mismo club, recomienda alimentarse de forma equilibrada con una dieta completa y variada, complementada con hidratación a diario y más en periodos de calor.



Aconseja consumir café, mate, té y cacao, pues la cafeína se absorbe rápidamente tras su consumo y proporcionará energía mejorar la calidad del entrenamiento.



Entrena una vez transcurridas 1h/2h tras la última comida, de esta manera aseguramos una correcta digestión, evitando sentirnos fatigados o inflamados durante el entrenamiento.



“Los alimentos en su forma natural contienen vitaminas y minerales esenciales para evitar el envejecimiento prematuro”, apunta Charles Orrico y afirma que ciertos alimentos pueden ayudarnos a retrasar el envejecimiento. Recomienda incluir en nuestra dieta alimentos ricos en vitaminas antioxidantes como la vitamina C, A y E. También ingerir alimentos ricos en betacarotenos que ayuda al organismo a producir vitamina A, "algo fundamental en la salud de nuestra piel".



¿Qué alimentos no debemos tomar en exceso? Todos los alimentos refinados o procesados empeorarán nuestra salud intestinal, ocasionando así una oxidación precoz de las células”, indica el nutricionista.



Por otra parte, y teniendo en cuenta la época del año en la que estamos la nutricionista Biri Murias, directora de los centros de su mismo nombre, indica que existen alimentos que, por sus propiedades, son capaces de estimular la melanina de la piel.



Alimentos ricos en betacarotenos, como la zanahoria, el tomate, la calabaza. Además, "ayudan a prevenir el daño celular", señala. Los alimentos con un alto poder de vitamina C, como los cítricos, naranjas, fresas, kiwis, son grandes antioxidantes. La vitamina E, presente en los frutos secos o legumbres, "facilitan el bloqueo de los radicales libres y hacen que la piel luzca más luminosa y elástica”, concluye. EFE