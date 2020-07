Beneficios de comer coco

SAN PEDRO SULA.

De la familia de las palmáceas, el coco es el fruto obtenido del cocotero, el “árbol de la vida”, muy común en América Latina.

Tiene mucho aroma y más sabor. Un producto que va mucho más allá de ese óvalo exótico de piel dura que embellece las playas de medio mundo. Uno de los beneficios es que es muy saludable comer coco, entre otras virtudes, el agua de coco contiene una combinación saludable de vitaminas, potasio, sodio, calcio, fósforo y otros minerales. Es óptimo para los huesos y para el corazón, al tener grasas buenas.



Diana Andere, nutricionista y autora de “Come, disfruta y adelgaza”, destaca que el coco es sumamente nutritivo. Su aceite es una alternativa ideal en los fogones porque resiste temperaturas muy elevadas.



“Es alto en vitaminas, minerales y fibra y lo más destacable es su aceite, que es rico en grasas buenas para el corazón, además es un excelente aceite para guisar, ya que aguanta altas temperaturas sin quemarse”, apunta la experta.



Por otra parte, las grasas saturadas que contiene el coco ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Según la doctora Andere, “también se ha visto que el aceite de coco ayuda a proteger contra diversas enfermedades como el cáncer, diabetes y osteoporosis”. En el caso de la diabetes, su tratamiento es efectivo ya que, según indica, estimula la absorción de insulina y ayuda a eliminar virus y bacterias.



Hace unos años empezó a correr el rumor de que comer coco era nocivo para la salud del corazón. En concreto, el aceite de coco. Pronto las investigaciones desmontaron este mito dándole incluso la vuelta.



La especialista en nutrición recuerda que se llegó a pensar que subía el colesterol. “Sin embargo, añade, lo que se sabe ahora es que ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol malo) y a aumentar los niveles de colesterol HDL (colesterol bueno)”.



En las zonas costeras de México este tipo de agua, sumamente hidratante, sirve como remedio y suero.

Comer coco ayuda a adelgazar

Diana Andere resalta el papel del coco en la dieta. “Ayuda a adelgazar si se come en cantidades adecuadas y en combinación con una dieta saludable. La grasa del aceite de coco tiene menos calorías que el resto de las grasas. Cada gramo de aceite de coco tiene 6.8 kilocalorías, mientras que 1 gramo de la mayoría de las grasas tiene entre 8.37 y 9.02 kilocalorías. Además, el aceite de coco está compuesto en su mayoría por ácidos grasos de cadena media, los cuales se queman inmediatamente para obtener energía, por lo que no se almacenan tan fácilmente en el cuerpo”.



Y en la edad de crecimiento también es aconsejable, “ pero no consumir dulces de coco, los cuales vienen plagados de azúcar”.



Pau Oller, fisioterapeuta y especialista en Terapia Regenerativa por la Universidad de Guadalajara, en México (UdG), explica en la página www.mybestchallenge.com, la composición nutricional del coco, la cual varía a medida que va madurando.



“Es el fruto más calórico que existe: 100 gramos de coco maduro tiene 360 calorías, de las cuales 40 gramos son de grasa, 4 gramos de proteínas y 15 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 10 gramos son de fibra dietética y 5 gramos son azúcares. También es necesario destacar la gran cantidad de minerales que contiene, principalmente potasio, magnesio, calcio y fósforo”.



El especialista enumera los beneficios de comer coco:



-Energía para músculos y cerebro. Al promover la utilización de la grasa como fuente de energía, se reducen los niveles de lactato en sangre, lo que indica una menor acidez durante el ejercicio.

-Aporte calórico suficiente para no entrar en estado “de ahorro”.

-Favorece el metabolismo lipídico, o lo que es lo mismo, favorece la utilización de las reservas de grasa como fuente de energía.

-Provoca sensación de saciedad.

-Muy útil en el desarrollo infantil, asegura un crecimiento sano de los huesos y dientes.

-El aceite de coco también se utiliza para hidratar la piel y la leche de coco sirve como humectante. Ideal para hacer mascarillas. Su aceite puede aplicarse en zonas secas o resecas, como las rodillas o los codos.

Pau Oller resume: “el coco es un alimento realmente interesante para niños, deportistas y personas activas que tengan una vida sana y sigan una dieta basada principalmente en carne, pescado, huevos, verduras, frutos secos y fruta”.