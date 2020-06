Estudio afirma que una vida sana puede aumentar 14 años de vida

SAN PEDRO SULA.

El análisis señala que muchas personas pueden incrementar años de vida con simples cambios.

En la investigación tomaron parte 20.000 personas durante un periodo de más de diez años, y los expertos descubrieron que quienes no cumplieron con esos objetivos de vida sana tenían cuatro veces más posibilidades de morir que los que los habían alcanzado.

El estudio fue realizado por la Universidad de Cambridge y el Consejo de Investigación Médica en el condado de Norfolk, al oeste de Inglaterra, entre 1993 y 2006.



Los participantes tenían edades comprendidas entre los 45 y los 79 años, predominantemente blancos y no tenían cáncer ni problemas cardíacos, de acuerdo con el análisis.



Para su estudio, cada participante recibió un punto por cada uno de estos apartados: no fumador, consumo de entre medio vaso a siete vasos de vino a la semana, consumo de cinco porciones de frutas y verduras por día y no considerado físicamente inactivo.



El equipo investigador encontró que quienes tenían los cuatro puntos tenían muchas menos posibilidades de morir durante el periodo de tiempo estudiado que aquellos sin puntos, el equipo indicó, además, que una persona de 60 años sin ningún punto tenía el mismo riesgo de morir que una de 74 años con cuatro puntos.



Según el profesor Kay-Tee Khaw, que encabezó el análisis, dijo que se sabía que cada una de las categorías mencionadas puede tener un impacto en la longevidad, pero dijo que "esta es la primera vez que las hemos analizado en su conjunto".



También llegaron a la conclusión de que la clase social y la masa corporal no tenían influencia en la longevidad.



"Estos significa -según indicaron los expertos- que una gran proporción de la población puede realmente sentir los beneficios en la salud a través de cambios moderados". "Esta es una buena noticia y muestra que, a través de una vida saludable, la gente puede reducir el riesgo de morir de enfermedades cardíacas y circulatorias", señaló Judy O'Sullivan, portavoz de la Fundación Cardíaca Británica.



"La gente puede mejorar sus posibilidades de vivir más -agregó- si no fuma, beber alcohol en moderación, hacer actividad física en forma regular y lleva una dieta rica en frutas y verduras".