Recomendaciones de cenas para disfrutar y no engordar

SAN PEDRO SULA.

Qué comer antes de dormir es una duda común para quien desea adelgazar y mantener la salud. El menú nocturno requiere de cuidado y atención, para no caer en trampas que resultan en la acumulación de grasa e, incluso, en dificultades para dormir.



Alimentos que no engordan por la noche



Una alimentación balanceada antes de dormir es esencial para mantener una buena salud y equilibrar el peso. Como el metabolismo durante el sueño es más lento, es importante apostar por platillos con bajo valor calórico, fáciles de digerir y con poca grasa, sal y azúcar para no sobrecargar el organismo.

Una buena idea para la última comida del día es elegir alimentos que ayuden a mejorar la calidad del sueño, lo que también contribuye al proceso de adelgazamiento.



Cuando dormimos, las hormonas del placer, el humor y la disposición se regulan, así como la leptina, que es la sustancia que da la sensación de saciedad. De esta forma se evitan los aperitivos nocturnos.

La miel, las nueces y la lechuga son alimentos ricos en triptófano, un aminoácido que ayuda en la producción de sustancias que regulan y dan calidad al sueño. Los productos lácteos, como la leche y el yogur, tienen calcio en su composición, que es un nutriente óptimo para dormir mejor. La deficiencia de este mineral puede, incluso, dificultar la llegada del sueño.



Las mejores frutas para comer de noche

Algunos alimentos son conocidos por ayudar a tener un sueño más tranquilo. Esto es bueno para regular el peso, pues al dormir se libera leptina, la sustancia que aleja el hambre y genera la sensación de saciedad. Conoce las mejores frutas para consumir de noche.



Uva

Es indicada para comer antes de dormir, pues proporciona melatonina, que es una de las principales hormonas del sueño. Por lo tanto, es una gran aliada para quien sufre insomnio. Además, ofrece nutrientes que son antioxidantes, es decir, controlan los radicales libres que agreden a las células sanas.



Bayas Goli

Son otra opción rica en antioxidantes. Ayudan a dormir y alivian la ansiedad.



Plátano

Es una opción excelente para ser consumida de noche, pues su contenido de magnesio actúa en el organismo como un relajante muscular natural, lo que facilita la llegada del sueño.



Después del gimnasio



Lo ideal es apostar por carbohidratos buenos, como pan y arroz integrales, además de proteínas como pollo, huevo, leche y yogur. Aunado a eso, es necesario evitar alimentos poco saludables después de hacer ejercicio, como las barras de cereales industrializadas, que pueden anular los beneficios de la actividad física.



¿Comer huevos por la noche engorda?



La idea de que el huevo engorda no es real, ya que este alimento proporciona grasas buenas que pueden auxiliar en la pérdida de peso. Sin embargo, es necesario tener cuidado con el modo de preparación. Freírlo puede traer un aumento de la cantidad de grasa en aproximadamente un 40%.



La mejor alternativa es apostar por las versiones cocidas en agua o poché que preservan todos los nutrientes. Las tortillas y los huevos revueltos también se indican, siempre que estén preparados sin aceite.



¿Cuál es el mejor horario para comer por la noche?

Tan importante como saber qué comer en el menú nocturno es el horario de las comidas. Lo ideal es hasta dos horas antes de dormir, para que el organismo tenga tiempo para hacer la digestión.



Qué no comer antes de dormir

Así como hay alimentos que no engordan, también existen los que no son recomendables para antes de dormir. Las bebidas con cafeína son estimulantes naturales que perjudican el sueño; por lo tanto, deben ser evitadas.

Los alimentos grasos y embutidos son malos en cualquier período del día, pero durante la noche son aún peores, porque pueden causar dificultades para dormir, retrasar el proceso digestivo y acumular grasa corporal.



La carne roja también es rica en grasas y debe, por lo tanto, ser evitada. Los alimentos de alto índice glicémico o glucémico, como los dulces, son absorbidos rápidamente por el organismo, lo que aumenta la energía en el período nocturno y provoca hambre a la brevedad.



Menú: opciones saludables para la cena

Opción 1: 1 vaso de leche endulzada con 1 cucharadita de miel.

Opción 2: 1 yogur descremado con 1 cuchara de avena.

Opción 3: 1 plátano mediano con 30 gramos de nueces.

Estos son los alimentos indicados para tener una buena digestión durante la noche y además adelgazar.