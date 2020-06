Beneficios del café para la salud

SAN PEDRO SULA.

El consumo de café con moderación repercute positivamente en nuestra salud; no hay que perder de vista que en sí es de origen natural y tiene dos componentes tan importantes para nuestro bienestar, como la cafeína y los antioxidantes. De hecho, parece que a medida que avanzan las investigaciones aumentan sus ventajas, así que veamos cuáles son los beneficios del café científicamente demostrados.



Los 5 principales beneficios del café

1. Contiene nutrientes esenciales.

Lo primero de todo, una taza contiene vitaminas B2 y B5, magnesio, potasio y niacina. Y además, es la mayor fuente de antioxidantes, más que la fruta o los vegetales.



2. Mejora aspectos de la función cerebral.

La cafeína es el psicoactivo más consumido del mundo y el activo más importante de esta bebida.



Nada más consumirlo actúa en el cerebro, aumentando sustancias como la dopamina o la norepinefrina y que aceleran la actividad cerebral. Esto, por ejemplo, favorece la concentración, la memoria, el ánimo, los niveles de energía, los tiempos de reacción o la función cognitiva en general.



3. Ayuda a quemar grasas.

La cafeína está presente en la mayoría de los suplementos alimenticios que ayudan a adelgazar. Es una de las pocas sustancias naturales que favorece la quema de grasas. ¡Ojo! El consumo excesivo reduce este efecto.



4. Mejora el rendimiento físico.

Otra de las ventajas de la cafeína es que aumenta los niveles de adrenalina. Lo que se traduce en que las células grasas descomponen la grasa corporal y la liberan como ácidos grasos libres, lo que usamos como combustible cuando hacemos ejercicio.



Este es uno de los principales motivos que explica por qué los deportistas toman café antes de competir.

5. Previene enfermedades.

Otro de sus principales beneficios es que repercute directamente sobre la prevención de enfermedades y patologías. El café reduce el riesgo de padecer enfermedades como:



La diabetes. Diversos estudios revelan que la gente que consume café tiene menos riesgo de padecer diabetes. Algunos incluso se atreven a dar cifras: hasta un 67% menos de posibilidades de tener esta enfermedad.



Enfermedades neurodegenerativas. Pese al progresivo envejecimiento de la población, enfermedades como el Párkinson o el Alzhéimer aún no tienen cura. Sin embargo, parece que gracias a la cafeína hay un 65% menos de probabilidades de tener Alzhéimer y hasta un 60% de sufrir Párkinson. De hecho, el consumo de café descafeinado no ha mostrado ninguna de estas dos ventajas.



Cirrosis.Otros estudios concluyen que quien bebe más de 4 de cafés al día tiene un 80% menos de posibilidades de padecer Cirrosis. Aunque claro, ese no es el consumo recomendado.



Depresión.Tomar entre 2 y 4 tazas de café al día reduce también el riesgo de padecer depresión, sobre todo en mujeres. Investigaciones realizadas por la Universidad de Harvard aseguran que incluso reduce la posibilidad de suicidio en hasta un 50% menos de probabilidades.



Infarto. Y aquí la gran paradoja. Aunque es bien sabido que la cafeína aumenta la presión sanguínea, reduce el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular e incluso previene la posibilidad de infarto.



Ciertos tipos de cáncer. Por último los beneficios del café contra el cáncer. Está demostrado que el café reduce el riesgo de prevenir diferentes tipos de cáncer, como el de colón, mama o próstata, entre otros.



En definitiva, son muchos y variados los beneficios del café para la salud. No obstante, recuerda que su consumo debe ser moderado. Nada en exceso es bueno. Por eso te recomendamos no tomar más de 4-5 tazas al día.