El gel antibacterial y sus usos

SAN PEDRO SULA.

Ya sabemos que el gel antibacterial es una de esas invenciones que más agradecemos. Aunque no lo creas, este gel es un producto que te será de mucha utilidad no solo para la frescura y limpieza de tus manos, sino con muchas otras cositas de la casa.



-Sacar las manchas de crayolas de la pared. Aplica un poco de este antibacterial en la zona manchada de la pared y después repasa con un cepillo. Hazlo suavemente para evitar dañar la pintura.



-Limpiar vidrios. Si lo que buscas son espejos y ventanas relucientes, echa un poco de este producto en los vidrios y, con ayuda de un trapo, pásalo por toda la superficie. Completa la limpieza con un poco de papel toalla.



-Quitar manchas de tu mesa. Si crees que tu mesa no está suficientemente limpia, echa un poco de este gel sobre la superficie de ella y, con la ayuda de un paño, la dejarás como nueva.



-Desinfecta y limpia objetos. Otra forma de limpiar tus lentes es aplicar un poco del gel en ellos, frotarlos con cuidado y, por último, dejar que se sequen. También usar este producto para desinfectar el teclado de tu computadora cada cierto tiemp