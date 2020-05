No hay pretextos para no ejercitarte en casa

AGENCIA REFORMA.

Que el encierro que se vive por la contingencia del coronavirus no sea un pretexto para que pierda su condición física o se vuelva sedentario. Un especialista le recomienda activarse en casa. Así que a levantarse y llevar esta especie de cuarentena con actividad física sin necesidad de ir al gimnasio, sólo con lo que tengas a la mano.

Miguel Aquino Carmona, entrenador personal fitness, invita a la sociedad a reforzar sus defensas con ejercicio básico desde la comodidad del hogar, además de una buena alimentación. "Empiezo en esto de la onda fit hace más de tres años, tomé una certificación en Estados Unidos en entrenamientos personalizados y me ha funcionado y lo que más me ha gustado es influir en las personas de todo tipo con las rutinas, ejercicios y comida saludable".

"Por medio de Instagram me escriben muchas personas pidiendo consejos tanto de ejercicio, de estilo de vida saludable y tengo clientes personalizados desde atletas, gente con sobrepeso y otras que buscan sólo mejorar algunas capacidades, personas sedentarias y lo que se hace es adaptar el entrenamiento en específico".



1.¿Cuáles recomendaciones darías para que la gente se ejercite ahora en este encierro en casa? "La principal es que iniciemos progresivamente con ejercicios aeróbicos desde casa como una marcha, zancada, jumping jack ('palomas'), que son básicos, y a través de los cuales podemos aumentar nuestra frecuencia cardiaca.

"Realizar alguna sentadilla, sentadilla con salto y la rutina se puede adaptar a la persona y al espacio que tenga, puede ser con dos botes con agua, con una mesa, con la silla del comedor y se pueden hacer diferentes ejercicios funcionales con tu propio cuerpo sin necesidad de material".



2.¿Qué hacer contra la desmotivación de hacerlo en casa? "Es un poco complicado por toda la tecnología que tenemos hoy en día, los videojuegos, celular, pero al final el hacer ejercicio te ayuda a liberar endorfinas que ayudan a sentirte mucho mejor y a programarse y crear ese hábito de dedicarle 30 o 40 minutos a hacer mi ejercicio y crear ese hábito de por lo menos 21 días y si llegas a los 90 días ya es un estilo de vida, es la regla del 21 sobre 90, primero crear el hábito y luego hacerlo tuyo y si lo logras te vas a sentir mejor, te vas a ver mejor y a poder trabajar todo tu cuerpo y activar zonas del cuerpo que no sabemos si existen músculos y puedes apoyarte con tu música favorita".



3.¿Qué comer para reforzar los ejercicios? "Tomar mucha vitamina C y Omega 3 que los encuentras en las verduras, frutas y demás.

"Algo curioso que me pasó es que fui al súper hace unos días y la gente vuelta loca por los rollos de papel de baño, y los pasillos de limpieza vacíos, y paso por la zona de verduras y veo todo lleno, entonces hay que tener la cultura de alimentarnos sanamente y hay que prepararse bien estas semanas por este virus y seguir las recomendaciones de salud porque hemos visto que en otros países no la siguieron y ya lo están lamentando".



4.¿Y ayudas a tu hermano ahora que no hay entrenamientos? "Ya tenemos como un año entrenando con él, ahorita por esta cuestión del coronavirus lo estamos haciendo literalmente desde la sala de su casa, él ya conoce mi trabajo y le gusta bastante que lo entrene".



TIPOS DE EJERCICIOS

1. Marcha (muslo y pierna)

2. Zancada (pierna)

3. Pasos laterales (pierna)

4. Planchas o lagartijas (pecho)

5. Saltos (pierna)

6. Sentadillas (glúteo)

(Todos los ejercicios son de 15 segundos con 20 segundos de descanso entre cada ejercicio)

NOTA: Cada ejercicio sirve para ejercitar todo el cuerpo y en específico.



LO BÁSICO

- Tenis adecuados

- Vestimenta fresca

Nota: No ejercitarse con zapatos ni descalzos.