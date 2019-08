¿Cuánto café es demasiado para las personas que sufren de migrañas?

Estados Unidos

Si sufre de migrañas, una o dos tazas de café al día podrían ser adecuadas, pero tres o más podrían aumentar su riesgo de un ataque, concluye un estudio reciente.



"Algo interesantes es que, a pesar de que algunos pacientes con migrañas episódicas piensan que quizá deban evitar la cafeína, encontramos que beber una o dos porciones al día no se asociaba con un mayor riesgo de dolores de cabeza", comentó la investigadora principal, la doctora Suzanne Bertisch, de la División de Trastornos del Sueño y Circadianos del Hospital Brigham and Women's, en Boston.



"Se necesita más trabajo para confirmar estos hallazgos, pero es un primer paso importante", añadió en un comunicado de prensa del Centro Médico Beth Israel Deaconess.



En el estudio, Bertisch y sus colaboradores monitorizaron los datos de 98 adultos que sufrían de migrañas episódicas. Cada paciente sufría en promedio cinco migrañas al mes, un 66 por ciento consumían de una a dos porciones de bebidas con cafeína al día, y un 12 por ciento consumían tres o más porciones al día.



Para los fines del estudio, una porción de cafeína se definió como ocho onzas (una taza o 237 mililitros) de café con cafeína, seis onzas (177 mililitros) de té, una lata de 12 onzas (355 mililitros) de refresco, o una lata de 2 onzas (59 mililitros) de una bebida energética.



A lo largo del periodo de seis semanas del estudio, los participantes del estudio sufrieron, en promedio, 8.4 migrañas. Todos reportaron que consumían bebidas con cafeína al menos una vez al día durante el estudio, con un promedio de 7.9 porciones por semana.



Consumir tres o más porciones de bebidas con cafeína al día se asoció con la aparición de una migraña ese día o al día siguiente, según el estudio, publicado en la edición del 8 de agosto de la revista The American Journal of Medicine.



Los hallazgos fueron constantes incluso después de que los investigadores tomaran en cuenta el consumo de alcohol, el estrés, el sueño, la actividad física y la menstruación. Hubo cierta variación cuando las mujeres usaban pastillas anticonceptivas, señalaron los investigadores.



En general, "beber una o dos bebidas con cafeína al día no parece vincularse con el desarrollo de una migraña, pero tres o más porciones al día podrían asociarse con unas mayores probabilidades de desarrollar un dolor de cabeza", comentó en un comunicado de prensa de la revista la investigadora principal, Elizabeth Mostofsky. Mostofsky trabaja en la Unidad de Investigación en Epidemiología Cardiovascular del Centro Médico Beth Israel Deaconess, también en Boston.



"Aunque algunos desencadenantes potenciales (como la falta de sueño) podrían solo aumentar el riesgo de migrañas, el rol de la cafeína es particularmente complejo, porque podría provocar un ataque, pero también ayuda a controlar los síntomas", anotó Mostofsky.



Indicó que, antes de este estudio, ha habido pocas investigaciones rigurosas sobre el rol de la cafeína en los ataques de migraña, de forma que ha habido "evidencias limitadas para formular recomendaciones dietéticas para las personas con migrañas".



Pero un experto en el dolor de cabeza dijo que el nuevo estudio "me deja con más preguntas que respuestas".



"¿Los distintos individuos tienen distintas tolerancias a la cafeína? ¿Cuál es el mecanismo de la asociación entre la cafeína y el dolor de cabeza?", se preguntó el Dr. Noah Rosen, que no participó en la nueva investigación. Rosen es director del Centro del Dolor de Cabeza de Northwell Health, en Great Neck, Nueva York.



Aun así, los datos proveyeron un punto de inicio, aseguró Rosen.



"En general, es un artículo interesante que nos hace pensar un poco más", añadió. "Creo que no hay disponible suficiente información sobre la cafeína y el dolor de cabeza, sobre todo en esta 'época dorada' de las cafeterías y un nivel alto de consumo diario en el consumidor promedio; es importante realizar más trabajos como este".



