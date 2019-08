Los efectos del ejercicio en el apetito

Estados Unidos

¿Le da hambre después de hacer ejercicio? Eso quizá no sea un problema si usted tiene un peso sano, pero si intenta bajar de peso, las calorías que ingiere podrían reemplazar las que trabajó tan duramente para quemar.



Durante décadas, los investigadores han intentado averiguar si la intensidad y/o la duración del ejercicio podrían tener un rol al limitar el hambre inmediatamente y en las horas posteriores. Algunos estudios, pero no todos, encontraron que el entrenamiento en intervalos de alta intensidad (EIAI) puede ayudar a reducir el apetito. El EIAI en general implica alternar de 30 a 60 segundos de máximo esfuerzo con uno o dos minutos de descanso, un patrón que se repite durante una sesión de ejercicio de 20 a 30 minutos.



Otras investigaciones encuentran que unas sesiones más largas de ejercicio, de hasta 90 minutos, son efectivas para reducir el hambre. Hay otra ventaja. Una revisión de los estudios encontró que si se desea quemar grasa, mientras más dure la sesión de ejercicio, más quemará. El problema es que muchas personas no pueden hacer sesiones tan largas de ejercicio la mayoría de los días.



Otra complicación es que la respuesta al ejercicio es distinta en hombres y mujeres, haciendo que sea imposible sugerir alguna generalización sobre una rutina universal. ¿Cuál es la respuesta? Pruebe distintas opciones respecto al momento y a la duración del ejercicio para ver cuál tiene el mayor efecto de reducción del hambre en usted. Quizá incluso encuentre que hacer ejercicio con el estómago vacío a primera hora de la mañana crea una repuesta distinta que cuando hace ejercicio después de un desayuno completo.



Aparte del hambre, recuerde que el ejercicio solo no resulta en una pérdida significativa de peso, pero que es excelente para aumentar el músculo que quema calorías y para la salud en general, así que asegúrese de que forme parte de su plan general de bienestar.



