Póngase al día con los granos integrales

Estados Unidos

La investigación continúa descubriendo los beneficios de comer granos integrales, que ya se cree que fomentan una mejor salud digestiva, además de ser muy sustanciosos.



Una revisión de 12 estudios con casi 800,000 participantes, publicada en la revista Circulation, encontró que comer de tres a cuatro porciones de granos integrales cada día puede reducir la tasa de mortalidad por muchas enfermedades, incluyendo la enfermedad cardiaca y algunos tipos de cáncer, en comparación con las personas que no comen granos o que comen pocos granos.



Al intentar añadir granos integrales a su dieta, tenga en cuenta que tiene opciones más allá del pan de trigo integral y el arroz integral.



Muchos granos antiguos se están reintroduciendo, y están disponibles en una variedad de productos. Como la quínoa, que ya es inmensamente popular, el amaranto es una variación de grano con un rico contenido de proteínas. Como no tiene gluten, es una buena opción para todo el que tenga enfermedad celíaca o una sensibilidad.



El bulgur es un producto de trigo con un aspecto parecido al del cuscús. Quizá ya lo conozca como el ingrediente principal en el tabulé, el plato de Oriente Medio.



El farro es un tipo de trigo que a veces se usa para hacer harina de semolina para la pasta. En su forma de grano integral, parece arroz y se cocina igual que el arroz.



La espelta es otro tipo de grano integral que está recuperando popularidad. Use pasta de espelta para reemplazar la pasta refinada en sus recetas favoritas. Como también se refina, asegúrese de comprar productos de "espelta integral".



Puede usar cualquiera de eso granos en lugar del arroz o la pasta blancos en su receta favorita de arroz pilaf, ensalada de macarrones o salsa con pesto. Pueden ser una comida caliente o una sustanciosa ensalada, solo añada una variedad de verduras cortadas y proteína magra.



Más información



La Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) ofrece más información sobre los granos integrales y cómo elegir opciones saludables.