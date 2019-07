Las gafas de sol son un escudo para los ojos

Estados Unidos

Las gafas de sol deben ser más que accesorios de moda, aconseja una experta ocular.



"Piense en las gafas de sol como un protector solar para sus ojos", planteó la doctora Diana Seldomridge, vocera clínica de la Academia Americana de Oftalmología (American Academy of Ophthalmology).



"Sus ojos necesitan protección de los rayos ultravioleta nocivos del sol, igual que su piel", explicó. "Asegúrese de proteger sus ojos todo el año. Hay rayos UV dañinos incluso los días nublados".



Debe elegir gafas de sol que bloqueen de un 99 a un 100% de la radiación UVA y UVB del sol. Quizá le confundan las etiquetas que dicen que las gafas de sol ofrecen una protección del 100% contra la radiación UVA/UVB, mientras que otras ofrecen una protección del 100% contra la UV400. Ambos tipos bloquean un 100 por ciento de la radiación nociva del sol, señaló la academia en un comunicado de prensa.



Si se siente escéptico respecto a la etiqueta de protección contra los UV de las gafas de sol, llévelos a una tienda óptica o al consultorio de un oftalmólogo, sugirió Seldomridge. La mayoría tienen un medidor de luz UV que puede evaluar la capacidad de las gafas de sol de bloquear los rayos UV.



Piense en comprar gafas de sol grandes o envolventes. Mientras más cobertura ofrezcan, mejor protegerán a sus ojos, dijo.



Una nota importante es que las gafas oscuras no bloquean más rayos UV que las gafas más claras.



Y no tiene que pagar mucho para obtener unas gafas de sol que ofrezcan una buena protección ocular, añadió Seldomridge. Las que son menos caras y que tienen una etiqueta de que bloquean el 100 por ciento de los UV pueden ser igual de efectivas que las que cuestan más.



Piense en lentes polarizadas, que reducen el resplandor de las superficies reflectivas, como el agua o la acera. Esto no ofrece más protección del sol, pero puede hacer que actividades como conducir o estar en el agua sean más seguras o agradables.



No olvide las gafas de sol para sus hijos, aconsejó Seldomridge. Sus ojos son igual de susceptibles que los suyos a los rayos dañinos del sol, y es buena idea crearles el hábito de usar gafas de sol a una edad temprana.



Más información



La Skin Cancer Foundation ofrece más información sobre los ojos y la seguridad solar.