Las dietas ricas en fibra protegen a la embarazada

Más verduras y más granos integrales. Una nueva investigación encuentra que las dietas ricas en fibra podrían proteger a las mujeres embarazadas de un aumento peligroso en la presión arterial.



La complicación obstétrica frecuente se conoce como preeclampsia, y ocurre en hasta un 10 por ciento de los embarazos. Se caracteriza por una presión arterial elevada, proteína en la orina y una inflamación grave en la madre.



La preeclampsia también interfiere con el desarrollo inmunitario del feto en el útero, y podría aumentar el riesgo del niño de alergias y enfermedades autoinmunes más adelante en la vida, dijeron los autores del estudio.



Pero el nuevo estudio australiano sugiere que un cambio en la dieta podría ayudar a reducir el riesgo de preeclampsia de una mujer embarazada.



En el estudio, los investigadores encontraron que unos niveles más bajos de acetato se asociaban con unas probabilidades más altas de preeclampsia, pero la fermentación de la fibra en los intestinos mejoraba los niveles de acetato.



Entonces, "las bacterias intestinales y la dieta de la madre parecen ser esenciales para fomentar un embarazo sano", aseguró en un comunicado de prensa de la Universidad de Sídney el autor sénior del estudio, Ralph Nanan, que trabaja en la universidad.



Una recomendación simple de "comer alimentos reales, sobre todo de origen vegetal, y no demasiado" podría ser la estrategia primaria más efectiva para prevenir la preeclampsia, según Nanan.



Los investigadores también encontraron que la preeclampsia afecta al desarrollo fetal de un órgano inmunitario importante, el timo. Los fetos de las mujeres embarazadas con preeclampsia tenían un timo mucho más pequeño que los de embarazos sanos.



Otro descubrimiento fue que los niveles de unas células inmunitarias producidas por el timo (las células T), en específico las asociadas con la prevención de las alergias y las afecciones autoinmunes, como la diabetes, eran más bajos en los niños cuyas madres desarrollaron preeclampsia, incluso cuatro años después de su nacimiento.



En experimentos con ratones, los investigadores mostraron que el acetato también era esencial en el desarrollo del timo y las células T del feto. Pero esos hallazgos todavía no se han probado en humanos.



Pero en general, los hallazgos del estudio sugieren que fomentar ciertos productos metabólicos en las bacterias intestinales durante el embarazo podría ayudar a mantener un embarazo sano y evitar que los niños desarrollen alergias y afecciones autoinmunes más adelante en la vida, plantearon los autores.



La investigación también podría ayudar a explicar el rápido aumento en las alergias y las afecciones autoinmunes, dado que los alimentos altamente procesados con muy poca fibra son muy habituales en las dietas occidentales, teorizaron los investigadores.



"Se necesitan con urgencia más estudios para comprender la mejor forma de dirigirnos a este sistema para reducir la creciente cantidad de enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario en el mundo moderno", comentó en un comunicado de prensa el coautor del estudio, Peter Vuillermin.



El estudio se publicó en la edición en línea del 10 de julio de la revista Nature Communications.



