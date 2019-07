En el consumo de calorías, el momento lo es todo

Estados Unidos

Si no desayuna o desayuna poco, hace un almuerzo rápido y luego se atiborra en la cena, es probable que su consumo de comida esté desincronizado con las necesidades de su cuerpo.



No consumir las calorías cuando en realidad las necesita (es decir, durante el día) podría ser el motivo de que perder peso o encontrar la energía para hacer ejercicio le cueste tanto. A continuación, la forma de reequilibrar su consumo de calorías.



Un método, recomendado por la dietista deportiva Nancy Clark, es dividir su consumo diario en cuatro comidas equivalentes (desayuno, almuerzo, un segundo almuerzo consumido a media tarde, y cena), haciendo que las calorías del segundo almuerzo provengan de las que probablemente consume en refrigerios a una hora tardía de la noche. Eso mantiene a su cuerpo alimentado durante todo el día de forma que tenga energía cuando la necesite.



El consumo anticipado de calorías también parece acelerar la pérdida de peso, según una investigación publicada en la revista International Journal of Obesity. Investigadores de la Universidad de Murcia, en España, monitorizaron a 420 participantes en un programa de 20 semanas para perder peso. Todos siguieron un estilo de vida mediterráneo, en que el almuerzo es la principal comida del día. La mitad comían un almuerzo "temprano", antes de las 3 p.m., y la mitad comían más tarde. Durante el estudio, los que comían el almuerzo temprano perdieron significativamente más peso que los que comían más tarde (que también tendían a no desayunar o a comer menos desayuno que los que almorzaban temprano), aunque ambos grupos tuvieron la misma ingesta calórica diaria, hicieron más o menos la misma cantidad de ejercicio, y durmieron el mismo número de horas.



Hablando del sueño, no minimice la importancia de dormir lo suficiente. Esa (y no un café en la tarde, una bebida energética ni un refrigerio azucarado) es la forma de evitar sentirse cansado en medio del día.



