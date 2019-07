Tres movimientos para un mejor equilibrio

Estados Unidos

Protegerse de las caídas no es solo un asunto de las personas mayores. La capacidad del oído interno de mantener el equilibrio puede comenzar a reducirse incluso a los 40 años, según un estudio publicado en la revista Frontiers of Neurology. Así que el momento de mejorar su equilibrio es ahora.



Unas piernas fuertes y unos tobillos flexibles ayudan a prevenir las caídas y le permiten detenerlas si tropieza, así que diríjase a esas áreas mediante el ejercicio. A continuación, tres movimientos que puede practicar regularmente.



Rotaciones de tobillo: Siéntese en una silla con los pies planos en el suelo. Levante una pierna frente a usted, y use el dedo gordo del pie para hacer círculos en el aire. Muévase en dirección de las agujas del reloj durante 15 a 20 rotaciones, y luego en dirección contraria la misma cantidad de veces. Repita con el otro pie.



Equilibrio en una sola pierna: Párese derecho, con los pies juntos y las manos a sus costados. Levante un pie unas pulgadas del suelo, doblando la rodilla ligeramente, y equilíbrese en la otra pierna. Mantenga durante 30 segundos. Cambie de pierna y repita. Hágalo dos veces en cada lado. Mantener los músculos del estómago contraídos ayuda.



Postura del bailarín: Un mejor equilibrio es uno de los beneficios del yoga, y esta postura es particularmente efectiva. Párese derecho, con los pies juntos y las manos a sus costados. Levante el brazo derecho frente a usted, con el pulgar hacia el techo. Levante la pierna izquierda hacia atrás, flexionando la rodilla. Lleve la mano izquierda hacia atrás y agarre su pie izquierdo, ayudando a traerlo hacia su trasero. Puede levantar más el brazo derecho para tener un mejor equilibrio. Sosténgalo brevemente, vuelva a la postura inicial y repita del lado contrario. Repita hasta cuatro veces en cada lado.



¿Está listo para más? Una de las mejores formas de fortalecer los músculos y mejorar el equilibrio, además de la agilidad, la flexibilidad y la relajación, es el tai chi. Enfatiza el trabajo con los pies y le enseña a mantener el equilibrio en muchas posturas. Busque clases locales, que con frecuencia se ofrecen al aire libre para ampliar la sensación de serenidad.



