Pocas horas de sueño y estrés afectan la fertilidad masculina

México

Las pocas horas de sueño y el estrés afectan la calidad seminal del varón y por ende su fertilidad, dijo este lunes a Efe el doctor mexicano Everardo Barragán, especialista adscrito al área de reproducción del Instituto Ingenes.



El médico indicó que cuando se tienen pocas horas de sueño el cuerpo produce más radicales libres lo que provoca que las células de todo el cuerpo envejezcan con mayor rapidez, incluyendo los espermatozoides, ya que el organismo necesita tener un ciclo de recuperación.



“Si se tiene horas de sueño disminuidas o muchas horas de desvelo, va afectar el volumen celular en un eyaculado, por consiguiente va afectar la calidad seminal”, recalcó el especialista.



Sin embargo, Barragán destacó que no porque el varón duerma ocho horas la calidad de su semen va a mejorar, ya que influyen otros elementos para que haya un semen saludable.



La alimentación, hidratación, el peso, así como la cantidad de grasas y proteínas que se consuman, además de problemas infecciosos, venas varicosas en el escroto (varicocele) y alteraciones en los testículo influyen en la calidad del líquido seminal.



El especialista en cirugía laparascópica ginecológica agregó que hay estudios que relacionan la calidad del semen “con la melatonina, una hormona que se produce en la glándula pituitaria y funciona como antioxidante”, aseveró.



Cuando la melatonina se suministra como medicamento para ayudar a disminuir el estrés y conciliar el sueño, a su vez a mejorar la calidad celular y con ello la producción espermática.



Barragán indicó que el estrés también es otro factor que contribuye a los problemas de reproducción masculina. Expresó que se sabe que el 40 % de la infertilidad se debe a causas femeninas, 40 % a causas masculinas, 10 % por ambos y otro 10 % a causas inexplicables.



Entre las causas inexplicables se encuentra el estrés de la vida cotidiana, la producción de radicales libres, el envejecimiento celular y los problemas psicológicos.



Subrayó que el sedentarismo, enfermedades crónico degenerativas como la hipertensión, diabetes y obesidad son factores de riesgo para la infertilidad.



De acuerdo con el doctor Cuauhtémoc Celis González, vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología (FEMECOG), en todo el mundo existen 72,4 millones de personas con infertilidad.



Mientras que en México la cifra es de 31,903 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los cuales sólo el 0,56 % se someten a un tratamiento de FIV (Fecundación In Vitro) para concebir.



Celis González detalló que se considera infertilidad cuando la pareja no puede lograr un embarazo clínico después de 12 meses de relaciones sexuales sin protección.