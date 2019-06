¿Es el ejercicio una receta para aliviar la ansiedad crónica grave?

Estados Unidos

Todo el mundo experimenta un momento de ansiedad de vez en cuando. Pero para los que experimentan un trastorno de ansiedad generalizada (TAG), la preocupación es frecuente y abrumadora, y con frecuencia interfiere en las actividades cotidianas.



Ahora, un pequeño estudio sugiere que esos molestos sentimientos pueden calmarse mediante un poco de actividad que haga que el corazón bombee.



El estudio encontró que apenas media hora de ejercicio vigoroso podría ser la solución. En el estudio, 35 adultos jóvenes que tenían una sospecha de un TAG que no se había diagnosticado (un TAG subclínico) corrieron en una cinta durante 30 minutos, con una intensidad alta, y luego pasaron 30 minutos sentados. Completaron cuestionarios sobre sus sentimientos de preocupación, ansiedad, energía y fatiga antes y después de cada sesión.



Tanto hombres como mujeres salieron menos ansiosos y preocupados, y con más energía, tras la sesión de ejercicio. Las mejoras fueron incluso más potentes en las mujeres.



Casi 7 millones de adultos de Estados Unidos tienen un TAG, y las mujeres tienen más probabilidades de que las afecte. Pero apenas alrededor de un 40% reciben tratamiento para la afección, y la investigación se ha enfocado en terapias alternativas.



Los investigadores afirmaron que su estudio es el primero en mostrar efectos positivos en los hombres jóvenes con un TAG subclínico. Los hallazgos respaldan a investigaciones anteriores sobre los beneficios del ejercicio en las mujeres con un TAG.



"Se han sugerido varios mecanismos plausibles" para explicar los beneficios del ejercicio en el alivio de la ansiedad, señaló el investigador principal del estudio, Matthew Herring, profesor de psicología del deporte, el ejercicio y el rendimiento en la Universidad de Limerick, en Inglaterra.



Esos motivos incluyen los efectos del ejercicio en sustancias del cerebro como la serotonina y la dopamina, que están implicadas en el estado de ánimo. El ejercicio también es "una distracción de los aspectos de la vida cotidiana que provocan ansiedad", añadió.



El doctor Zachary Jacobs, especialista en medicina del adolescente en el Hospital Pediátrico de la Universidad de Stony Brook, en Nueva York, no participó en el estudio, pero revisó los hallazgos.



"Aunque una mayoría de los estudios muestran que el ejercicio tiene un impacto positivo en los niveles de ansiedad, quizá no sea tan beneficioso como los tratamientos tradicionales de la medicina occidental, por ejemplo los medicamentos y la terapia", apuntó.



Los hallazgos no sorprendieron a Jacobs, que anotó que su estado de ánimo se aligera cuando hace ejercicio.



"A nivel personal, cuando hago ejercicio de forma rutinaria, me doy cuenta de un nivel más bajo de ansiedad y de mejoras en mi estado de ánimo en general, y muchos de mis pacientes han experimentado beneficios similares", aseguró Jacobs.



¿Pero esos efectos son duraderos?



Herring dijo que el mayor beneficio se experimenta inmediatamente tras el ejercicio.



"Los efectos más potentes parecen ser de 10 a 30 minutos tras completar el ejercicio", dijo. "Pero hay algunas evidencias de que los efectos podrían durar más".



Herring anotó que el ejercicio aeróbico podría tener un beneficio acumulativo, y reducir los síntomas de ansiedad en una amplia variedad de adultos. Los beneficios todavía no están claros respecto a otros tipos de ejercicio.



"Se sabe menos sobre los efectos de una sola sesión de ejercicio de resistencia o Pilates en los resultados de la ansiedad, y es algo que nuestra investigación en curso abordará", aseguró Herring.



El estudio aparece en una edición reciente de la revista Medicine & Science in Sports & Exercise.



Más información



La Asociación Americana de Ansiedad y Depresión (Anxiety and Depression Association of America) ofrece más información sobre el trastorno de ansiedad generalizada.