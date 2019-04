Los erizos mascotas siguen propagando la salmonella, advierten los CDC

Estados Unidos

Son minúsculos, peludos y lindos, pero como mascotas, los erizos pueden arrastrar el peligro de salmonella, advirtieron el viernes las autoridades de salud de Estados Unidos.



Ha habido 17 casos de la grave infección gastrointestinal en 11 estados, todos vinculadas con el contacto con erizos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.



"Los erizos pueden portar gérmenes de salmonella en sus heces incluso cuando parecen sanos y limpios", advirtieron los CDC en una declaración. "Los gérmenes pueden propagarse a sus cuerpos y a cualquier cosa en el área donde viven".



La salmonella no se debe tomar a la ligera, añadió la agencia.



"La mayoría de las personas infectadas con salmonella desarrollan diarrea, fiebre y calambres estomacales entre 12 y 72 horas tras exponerse a la bacteria", apuntaron los CDC, y aunque la mayoría se recuperarán "la enfermedad usualmente dura de cuatro a siete días".



Desde la última actualización sobre los casos de salmonella vinculados con erizos, que se publicó el enero pasado, se han identificado seis casos nuevos, lo que lleva el total a 17. Dos de los casos fueron tan graves que requirieron hospitalización, aunque no se han reportado muertes.



De los 14 casos en que los CDC tienen información disponible, seis casos implicaban a niños menores de 13 años de edad.



Por eso la agencia enfatizó que las personas (tanto adultos como niños) no deben "besar ni abrazar a los erizos, porque esto puede propagar los gérmenes de salmonella a la cara y la boca, y enfermarlo".



Y si maneja a un erizo, o limpia su jaula, "lávese siempre bien las manos con jabón y agua inmediatamente después", señaló la agencia. "Los adultos deben supervisar cuando los niños pequeños se laven las manos".



Hasta ahora, los estados afectados por el brote son Colorado, Iowa, Maine, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Texas, Virginia, Washington y Wyoming.



Los CDC dijeron que todavía no se ha identificado ningún suplidor de erizos mascotas en particular como fuente del brote, y las familias afectadas obtuvieron sus mascotas de varias fuentes, incluyendo internet. Han ocurrido nuevos casos desde octubre de 2018.



Los CDC también sugirieron que las personas con niños menores de 5 años, o las familias con adultos mayores o personas con un sistema inmunitario debilitado, no deben obtener un erizo, debido al peligro de salmonella.



Y ciertamente no permita a su erizo "andar libremente por áreas donde se prepara o guarda comida, como la cocina", dijeron los CDC. También es probable que lo mejor sea limpiar el hábitat y los juguetes del animal fuera, lejos del interior del hogar, cuando sea posible.



