Disfrute de las verduras de primavera

Estados Unidos

Celebre la primavera con alimentos frescos de la granja que llegan con la temporada: los espárragos, los guisantes y el berro. Tienen pocas calorías, ofrecen un fresco sabor y son la forma perfecta de energizarse para el tiempo cálido.



Los espárragos son la verdura primaveral por excelencia, ricos en hierro, folato y vitaminas K y A. Los espárragos se cocinan rápidamente, es fácil emparejarlos con ingredientes sabrosos, y pueden ser un delicioso acompañamiento o el ingrediente estrella en un plato principal de risotto o pasta.



Los espárragos también son magníficos para la salud digestiva, porque son prebióticos, lo que significa que alimentan a las bacterias beneficiosas que viven en los intestinos. Esas bacterias buenas son responsables de infinidad de cosas, desde la señalización en el sistema inmunitario a mantener la digestión bajo control y producir las vitaminas B.

Cuando compre espárragos, busque los tallos que estén libres de manchas y puntos secos, y con puntas cerradas y firmes. Use los espárragos pronto, porque se pueden dañar rápidamente.



Los guisantes son ricos en fibra, en las vitaminas C, K y B, y son fáciles de incorporar en muchos platos. El berro es una crujiente verdura con vitamina C, betacaroteno, luteína, zeaxantina y algunas vitaminas B. Añade un sabor parecido a la pimienta a los platos y a las ensaladas. A continuación, una modificación de un plato primaveral clásico que utiliza todas esas verduras y que es deliciosamente cremoso.



Una pasta primavera más ligera



4 onzas (113 gramos) de pasta de grano integral 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra 6 tallos de espárrago 1 puñado de berros, picados 1 taza de guisantes verdes o de guisantes dulces, cortados Un poquito de sal 1 cucharadita de pimienta de cayena molida (opcional) 1 cucharada de queso crema Un yogurt griego de 5 onzas (150 ml) 1/4 de taza de queso parmesano rallado Cocine la pasta según las indicaciones del paquete y reserve.



Quite el extremo duro de los espárragos y corte los tallos diagonalmente, haciendo incisiones de 3 pulgadas (8 cm).



Caliente una sartén grande y añada el aceite. Desde que el aceite comience a brillar, añada los guisantes, los espárragos y los berros, junto con la sal y la pimienta de cayena, si lo desea. Cocine las verduras de dos a tres minutos hasta que estén blandas. Añada la pasta al sartén y mezcle.



Baje el fuego. Añada el queso crema y el yogurt, mezclando bien para cubrir las verduras y la pasta. Espolvoree el parmesano. Sirva de inmediato.



Porciones: 2



Más información



El sitio web Fruits & Veggies More Matters ofrece detalles sobre muchas opciones de productos de la temporada primaveral.