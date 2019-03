Cómo cocinar con granos integrales

Estados Unidos

Para obtener el mejor sabor y el mayor valor nutricional de los granos, mejor que sean integrales.



La quínoa, la avena, el arroz integral de grano corto y el arroz salvaje, la polenta (hecha de maíz) y la cebada son más nutritivos en su forma integral y sin procesar. Esto se debe a que el salvado sigue intacto, y el salvado es donde se encuentran la mayoría de los minerales, las vitaminas y bastante fibra.



Los alimentos procesados y empaquetados raras veces están hechos con granos 100 por ciento integrales. Considérelos carbohidratos vacíos con muchos conservantes; cambie a estos sabrosos granos para llenarse de nutrientes, entre ellos minerales esenciales, e incluso algo de proteína.



Consejo: que no lo engañe la palabra "multigranos" en los paquetes, ya que no significa que se usara una variedad o tan siquiera algún grano integral.



El arroz integral es rico en magnesio y triptófano, la cebada es rica en selenio y triptófano, y la avena cortada es rica en manganeso y zinc. Preparar esos granos es sencillo. Hierva agua, añada los granos y cocine a fuego lento unos 45 minutos, hasta que estén tiernos. Apague el fuego y manténgalo cubierto 5 minutos para permitir que los granos queden esponjosos, y remueva con un tenedor.



La quínoa es otra opción excelente, rica en hierro y manganeso, y se cuece más rápido que otros granos. Lave una taza de quínoa seca con agua corriente fría, y añádala a 2 tazas de agua hirviendo. Cubra y hierva a fuego lento unos 20 minutos.



Use los granos cocidos en cualquier plato que lleve arroz blanco o pasta. Si los va a comer solos, puede ser creativo y añadir cosas sabrosas, como arándanos secos a la avena o cebada del desayuno, un chorrito de vinagre balsámico al arroz integral, y espolvorear un poco de queso parmesano en la quínoa.



Más grandes granos



El amaranto El bulgur El trigo sarraceno La kasha (trigo sarraceno tostado) La espelta El farro El mijo



