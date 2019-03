Una noticia descorazonadora para los amantes del huevo

Estados Unidos

Quizá los huevos no sean tan buenos como se decía.



Un nuevo estudio apunta que los huevos son una fuente importante de colesterol dietético, y que el colesterol en la dieta aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca y muerte prematura.



Los investigadores siguieron a casi 30,000 adultos a lo largo de tres décadas, y encontraron que comer tres o cuatro huevos por semana se vinculó con un riesgo un 6% más alto enfermedad cardiaca, y un riesgo de un 8% de morir de cualquier causa.



"Mientras más colesterol consume, más alto es el riesgo de enfermedad cardiaca y de fallecer", advirtió la autora sénior del estudio, Norrina Allen, profesora asociada de medicina preventiva en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad del Noroeste, en Chicago.



Cuando los investigadores observaron cuáles alimentos contenían mucho colesterol dietético, los huevos, la carne roja y las carnes procesadas destacaron.



"Encontramos que el colesterol dietético, en particular los huevos, tenía una asociación potente con la enfermedad cardiovascular, especialmente el accidente cerebrovascular (ACV)", señaló Allen.



Los investigadores controlaron los datos para tomar en cuenta otros alimentos en la dieta, de forma que aunque esa montaña de tocineta en su desayuno podría ser un problema, no exonera a los huevos.



Este estudio no encontró una relación causal, solo una asociación. Y otros factores podrían afectar a esa asociación. Éstas incluyen la forma de cocinar los huevos, o cambios en las dietas de las personas que ocurrieron tras la recolección de la información del estudio.



Durante años se ha debatido si el colesterol dietético es o no un contribuyente importante a la enfermedad cardiaca y el ACV. Los huevos se evitaron durante muchos años por ser una fuente importante de colesterol: un huevo grande contiene 186 miligramos de colesterol, encontrado sobre todo en la yema. Algunas personas solo comían las claras.



Pero las directrices dietéticas más recientes han sido menos estrictas respecto al colesterol dietético. Un estudio chino incluso encontró que consumir un huevo al día podría reducir el riesgo de ataques cardiacos y ACV, según la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association, AHA). Pero el estudio se realizó con personas que no consumían una dieta occidental típica.



Mickey Rubin es director ejecutivo del Centro de Nutrición del Huevo del Consejo Americano del Huevo (American Egg Board).



"El hecho de que estudios fuera de Estados Unidos parezcan mostrar relaciones favorables entre la ingesta de huevo y el riesgo cardiovascular podría apuntar a la importancia de los otros alimentos consumidos con los huevos como parte del patrón dietético general, e investigaciones recientes han demostrado la importancia de separar los huevos de otros alimentos para comprender su impacto independiente en los resultados de la salud", comentó Rubin en una declaración.



"La inconsistencia de este nuevo estudio respecto a otros estudios recientes demuestra la importancia de investigación adicional para explorar más esta área, incluyendo la necesidad de comprender la contribución exclusiva de los huevos como parte de los patrones saludables de alimentación propuestos en las directrices dietéticas para los estadounidenses", agregó.



Además de los nuevos hallazgos sobre los huevos, el estudio más reciente encontró un vínculo entre el consumo de colesterol dietético y la enfermedad cardiaca, los ACV y la muerte por cualquier causa. Consumir 300 miligramos de colesterol dietético al día se asoció con un riesgo un 17 por ciento más alto de enfermedad cardiaca y ACV, y además con un aumento del 18 por ciento en el riesgo de fallecer.



Dos huevos contienen más de 300 miligramos de colesterol dietético.



¿Hay una respuesta simple sobre si debe o no comer huevos? Es cincuenta/cincuenta. Los huevos son una buena fuente de nutrientes, como proteína y vitamina D, según la AHA. Por otro lado, este alimento básico del desayuno también provee una dosis significativa de colesterol dietético.



Básicamente, la moraleja es esta: los huevos (en moderación) pueden ser parte de una dieta saludable. Por ejemplo, echarle un huevo duro hervido en trocitos a su ensalada probablemente esté bien, porque el resto de la comida es bajo en colesterol. Pero quizá deba replantearse un hábito diario de un par de huevos fritos, sobre todo si le añade queso y tocineta o salchichas.



"Ningún alimento es colesterol puro. Los alimentos tienen partes buenas y partes malas. La moderación es la clave", apuntó Allen.



El dcotor Terrence Sacchi, jefe de cardiología en el Hospital Metodista de Nueva York-Presbiteriano de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, dijo que este estudio es una "llamada de alerta de que no se debe exagerar con los alimentos ricos en colesterol. Este es solo un estudio, de forma que renunciar a los huevos del todo sería extremo". Sacchi no participó en la investigación.



"Los huevos son un buen alimento básico. Proveen mucha proteína, aunque eso también se puede obtener de la clara del huevo. La yema también tiene muchos nutrientes más", añadió Sacchi.



Su moraleja es la misma que la de Allen: "coma huevos en moderación".



El estudio aparece en la edición del 15 de marzo de la revista Journal of the American Medical Association.



