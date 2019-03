Los beneficios de tener una máquina de remo en casa

Estados Unidos

Con frecuencia, remar se considera el mejor ejercicio aeróbico, porque ofrece un ejercicio para todo el cuerpo y tiene un impacto bajo.



Remar implica realizar un movimiento continuo con una coordinación concentrada entre los brazos y las piernas. Si nunca ha remado en un bote o una canoa, quizá encontrarle el truco lleve cierto tiempo, pero los beneficios para la aptitud física valen el tiempo que pase en la curva de aprendizaje.



Las máquinas para la casa se acercan mucho a simular esta actividad divertida pero vigorosa; pruebe distintos modelos antes de comprar una. No se guíe solo por el precio. El mecanismo de resistencia de los modelos más baratos con frecuencia se basa en pistones, y quizá no provean el movimiento más regular. Investigue las máquinas de remo que usan resistencia de aire, agua o magnética para averiguar cuál le ofrece la sensación más natural.



Aunque debe sentirse cómodo en el asiento, usar los remos le dirá qué tan adecuada es la máquina para usted. Debe poder mover los brazos en un rango completo de movilidad. La resistencia debe ofrecer una sensación suave, no errática, y debe poder ajustar fácilmente el nivel de tensión para que se corresponda con su capacidad. No se apresure al probarla. De hecho, quizá deba volver a la tienda una segunda vez antes de invertir en una máquina.



Después de que haya hecho la compra y tenga su máquina de remo preparada, ha llegado el momento de fijar sus parámetros de ejercicio iniciales. La intensidad de su ejercicio depende de dos factores: la configuración de resistencia y su ritmo al remar (la velocidad a la que rema). Si es principiante, comience con un calentamiento fácil de cinco minutos, propóngase remar durante 15 minutos, y acabe con un enfriamiento de 5 minutos.



A medida que progrese, aumente gradualmente la resistencia y/o el ritmo al que rema. Tenga en cuenta que un ritmo más lento al remar con una resistencia alta podría dañar a su espalda, sobre todo si esos músculos no están fuertes. De hecho, si tiene antecedentes de dolor lumbar, pida a un entrenador que le enseñe la técnica adecuada de remo para prevenir lesiones.



Más información



American Fitness Professionals and Associates, un grupo de la industria, ofrece una guía de máquinas de remo en línea con más detalles sobre las opciones.