Mantenga a su hijo seguro en su sillita alta

Estados Unidos

Nunca se debe dejar solo a los niños cuando estén en una sillita alta. Tampoco deben estar en esas sillas durante periodos prolongados, advierten expertos en la seguridad.



Las lesiones relacionadas con las sillitas altas (sobre todo las caídas) han aumentado en los últimos años, según la Comisión de Seguridad de los Productos del Consumidor de Estados Unidos.



La mayoría de esas lesiones ocurren cuando un niño se pone de pie al intentar salir de la sillita. Las lesiones resultantes en la cabeza, el cuello y la cara pueden abarcar desde cortadas hasta conmociones cerebrales.



Las sillitas altas se deben usar sobre todo para las comidas, indicó la doctora Nakia Gaines, pediatra de medicina de emergencias en el Centro Médico y de Salud Pediátrica del Suroeste de la Universidad de Texas.



"No se debe confiar en que los bebés y los niños pequeños puedan estar sentados, sobre todo durante periodos largos, cuando no están sujetos", advirtió Gaines en un comunicado de prensa del centro.



"Las sillitas altas están diseñadas para sujetar a los niños mientras comen. Incluso si la silla se usa para otros fines (como para sujetarlo durante la preparación de la comida o para permitir a otros familiares completar su comida), el niño siempre debe estar sujeto y bajo supervisión", añadió Gaines.



Gaines ofreció varios consejos más de seguridad.



Las sillitas deben tener correas de seguridad: un arnés de tres o cinco puntos junto con una correa de entrepierna. Al ponerle las correas al niño, asegúrese de que estén bien cerradas y que lo sujeten con firmeza.



En los restaurantes, insista en que las sillitas altas o los asientos elevados tengan correas que funcionen bien.



Al colocar una sillita alta, póngala en un lugar que esté lejos de la mesa o la pared, para que el niño no pueda empujarla con los pies o las manos.



Mientras los adultos trabajan, piense en usar un corralito en la cocina o en el área de trabajo, en lugar de una sillita alta. De esa forma, puede mantener al niño ocupado y feliz con juguetes.



Cuando vaya a comprar una sillita alta, compre una con una etiqueta de la JPMA (Juvenile Products Manufacturers Association [Asociación de Fabricantes de Productos Juveniles]) o de ASTM International para ayudar a garantizar que el producto cumpla los estándares de seguridad.



Más información



La Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) ofrece consejos de seguridad para el uso de las sillitas altas.