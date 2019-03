Cómo hacer cambios en los alimentos que les encanten a los niños y a todos los demás

Estados Unidos

¿La hora de la cena es una batalla en su casa? Lograr que sus hijos coman mejor no tiene que provocar una lucha, si usted sigue estas estrategias rápidas y fáciles para mejorar los platos que ya conocen y que les encantan.



A algunos niños no les gustan las verduras. Pero unas zanahorias fritas tienen un aspecto atractivo, además de nutrientes, como altos niveles de vitamina A. Son mucho mejores que las papas fritas de la comida rápida.



Zanahorias fritas



1 libra (casi medio kilo) de zanahorias, cortadas en palitos 2 cucharadas de aceite de oliva 4 cucharadas de queso parmesano rallado Precaliente el horno a 400 ºF (204 ºC). Cubra una bandeja de hornear con papel de aluminio. Mezcle los palitos de zanahoria con el aceite. Coloque en la bandeja de hornear. Espolvoréelos con el queso parmesano rallado, y hornee unos 20 minutos, hasta que estén blandas al clavar un tenedor.



Porciones: 4



Es difícil encontrar a un niño al que no le encanten los nuggets (trocitos) de pollo, pero lograr que un niño quisquilloso para comer disfrute del pescado preparado de la misma forma puede ser difícil. La respuesta son estos crujientes y tiernos nuggets de pescado blanco.



Nuggets de pescado



1 libra (casi medio kilo) de filetes de tilapia, cortada en trozos de 1 pulgada (2.5 centímetros) 1 taza de pan rallado 1 cucharada de semillas de linaza molidas 1 huevo Espray para cocinar Precaliente el horno a 350 ºF (177 ºC). Cubra una bandeja de hornear con papel manteca. Mezcle el pan rallado y las semillas de linaza en un plato para pastel. Bata el huevo en un bol.

Moje cada trozo de pescado en el huevo, y entonces presiónelo en la mezcla de pan rallado. Coloque en la bandeja de hornear. Cubra cada pieza ligeramente con espray para cocinar. Hornee hasta que el pescado se desmenuce con un tenedor, unos 20 minutos. Sirva de inmediato.



Porciones: 4



A los niños les encantan los chips y a los adultos también, incluso cuando se hacen con col rizada. Chips de col rizada



Hojas de col rizada, unas 12, lavadas y secas 1 a 2 cucharadas de aceite de oliva, según sea necesario 1/4 cucharadita de sal Precaliente el horno a 350 ºF (177 ºC). Cubra dos bandejas de hornear con papel manteca. En un bol grande, eche el aceite de oliva a la col rizada, y mezcle para cubrirla. Coloque las hojas en las bandejas de hornear sin que estén demasiado juntas, y eche la sal. Hornee de 10 a 12 minutos, hasta que estén crujientes, y sirva de inmediato.



Porciones: 4



Más información



La Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) ofrece más sustituciones saludables de alimentos para familias sanas.