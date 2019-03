Dormir hasta tarde los fines de semana quizá no resuelva la 'deuda de sueño'

Estados Unidos

Las personas privadas del sueño durante la semana con frecuencia intentan recuperarlo los fines de semana. Pero un nuevo estudio sugiere que la táctica podría resultar contraproducente.



Los investigadores encontraron que la pérdida de sueño durante los días de semana tenía efectos negativos en el metabolismo de las personas, y que "recuperar" sueño los fines de semana no los revertía.



De hecho, hubo señales de que el sueño adicional los fines de semana podría empeorar las cosas, señaló el autor sénior del estudio, Kenneth Wright, profesor en la Universidad de Colorado, en Boulder.



La moraleja, según Wright, es que las personas deben dormir lo suficiente de forma consistente.



"Si desea llevar un estilo de vida saludable, eso tiene que incluir unos buenos hábitos de sueño", enfatizó.



El estudio, publicado en la edición en línea del 28 de febrero de la revista Current Biology, incluyó a 36 adultos jóvenes sanos. Se asignaron al azar a uno de tres grupos que pasaron nueve noches en un laboratorio del sueño.



Se permitió a un grupo dormir hasta 9 horas cada noche. Un segundo grupo solo podía dormir 5 horas. Al tercer grupo se le permitió 5 horas de sueño durante cinco días, y luego un periodo de "recuperación" el fin de semana, en que podían dormir todo lo que quisieran; después de eso, volvieron a dormir 5 horas durante dos noches.



El equipo de Wright encontró que en ambos grupos privados del sueño, las personas perdieron algo de su sensibilidad a la insulina, una hormona que regula el azúcar en la sangre. También comenzaron a comer más de noche y aumentaron algo de peso, en promedio.



El grupo al que se permitió dormir hasta tarde el fin de semana observó un beneficio: esos días comieron menos tarde en la noche.



Pero volvieron a picotear después de la cena cuando volvieron a las noches de 5 horas. Y su sensibilidad a la insulina siguió estando afectada.



Además, dijo Wright, mostraron una reducción en la sensibilidad a la insulina en el hígado y los músculos, específicamente, que no se observó en el grupo que no pudo recuperar el sueño en el fin de semana.



Con el tiempo, una reducción en la sensibilidad a la insulina puede ser un precursor de la diabetes tipo 2. Y varios estudios han vinculado la pérdida crónica de sueño con un aumento en los riesgos de diabetes y obesidad, anotó Wright.



En general, los expertos recomiendan que los adultos duerman 7 o más horas cada noche, por el bien de su salud general. Pero los estudios muestran que más de un tercio de los adultos de EE. UU. no alcanzan esa meta.



La Dra. Phyllis Zee, especialista en el sueño y profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad del Noroeste, en Chicago, dijo que "tendemos a creer el mito de que con la ’recuperación’ del sueño los fines de semana [revertiremos] los efectos adversos de la pérdida de sueño repetitiva".



Pero según Zee, que no participó en la nueva investigación, "los resultados de este estudio respaldan que de hecho es un mito. De hecho, incluso el músculo y el hígado ’recuerdan’ los efectos adversos y persistentes de la pérdida de sueño".



Wright comentó que es verdad que la vida real puede impedir que se tenga un sueño óptimo. Pero, añadió, las personas deben considerar sus hábitos de forma honesta y ver si pueden sacar tiempo para dormir bien de noche.



"¿Cuáles factores ’roban el sueño’ en su vida?", preguntó Wright. "¿Se queda despierto hasta tarde con la televisión o la computadora?".



El uso de "pantallas" a horas avanzadas de la noche es un problema no solo porque le quita tiempo al sueño, apuntó. Mirar fijamente una luz azul antes de irse a la cama puede en realidad perturbar su capacidad de quedarse dormido.



El sueño es vital para una variedad de procesos corporales, no solo el metabolismo. Y Zee dijo que hay evidencias de que otros efectos de la pérdida crónica de sueño (como una reducción en la alerta y en el rendimiento mental) no se pueden borrar con un par de noches de sueño de recuperación.



"La regularidad tanto en el horario como en la duración del sueño es clave para la salud tanto del cerebro como del cuerpo", enfatizó.



