Cómo ayudar a su hijo adolescente a usar los medios sociales de forma segura

Estados Unidos

Los medios sociales son ahora una parte esencial de las vidas de los jóvenes estadounidenses, de forma que los padres deben ofrecer orientación y normas para ayudarlos a disfrutar de sus beneficios y protegerlos de sus peligros potenciales, señalan los expertos.



Los medios sociales pueden ayudar a los niños y adolescentes a conectarse y a encontrar a otros que comparten sus intereses e inquietudes, afirman especialistas de la Red de Salud del Hospital Pediátrico de Los Ángeles, formada por más de 160 pediatras.



Pero esos beneficios conllevan amenazas potenciales. Entre ellas: el ciberacoso y el ciberacecho, la exposición a contenido inadecuado, distracciones de las tareas, aislamiento social, problemas de privacidad, y ansiedad provocada por unas comparaciones poco realistas con los demás.



Aunque los niños pueden tener cuentas de medios sociales a partir de los 13 años, lo mejor es mantenerlos lejos de las redes sociales durante el mayor tiempo posible, planteó la Dra. Bhavana Arora, directora médica de la red.



Cuando los niños comienzan a usar medios sociales, los padres deben hablar con ellos sobre las normas y las configuraciones de privacidad. Los padres que no estén familiarizados con los sitios o las aplicaciones que sus hijos usan deben aprender sobre los mismos.



Los padres también deben liderar con el ejemplo, dejando de lado sus teléfonos y pasando tiempo con sus hijos, enfatizó la Dra. Jennifer Hartstein, cuyo consultorio forma parte de la red.



"Esté disponible y cree espacios sin medios en su vida familiar", dijo Hartstein en un comunicado de prensa de la red. "Los adolescentes pueden obtener bastante contenido en línea, pero necesitan que sus padres les den valores".



Tan pronto como los adolescentes abran cuentas de medios sociales, los padres deben hacerse sus "amigos". Eso podría resultar más difícil a medida que cumplan años, dijo Hartstein.



Los jóvenes nunca deben dar entrada a personas que no conozcan personalmente a sus redes de medios sociales, y nunca deben compartir las contraseñas con nadie. Anímelos a pensar con cuidado antes de publicar cualquier cosa en línea.



Los padres deben revisar la configuración de privacidad de sus hijos, monitorizar su actividad en línea, y hablarles sobre lo que ven para identificar problemas y encontrar soluciones juntos.



