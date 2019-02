¿Cómo vas con tu pareja tóxica?

México

Comenzar un año nuevo es siempre una invitación a realizar acciones que te permitan vivir mejor. Un propósito podría ser tener relaciones de pareja sanas.



Descubre si tu relación lo es o si, por el contrario, es tiempo de revisarla.



De 2000 a 2015, el número de divorcios en México aumentó 136.4%, mientras que el monto de matrimonios se redujo en 21.4 por ciento, de acuerdo con el Inegi.



Falta de comunicación e intereses distintos suelen ser causas comúnes de ruptura.



Además de infidelidad o hasta violencia.



Identificar señales que indiquen que tu relación puede ser dañina es indispensable para mejorarla, buscar algo distinto y, sobre todo, protegerte de los efectos de una relación insana.



No importa si son:



Novios

Esposos

Amigos con derechos

Compañeros sexuales



En toda relación interpersonal la convivencia debe hacerte sentir bien, y no afectarte física o emocionalmente.



Los dos pueden trabajar para modificar sus patrones de conducta, las actividades que hacen, pero no intenten cambiarse el uno al otro. Darle un tiempo a la soledad para evaluar la situación es buena opción.



Responsabilidad

Cada uno debe aceptar que son responsables de sus actos y admitir sus errores sin crear conflictos.



Negociación

Aprendan a encontrar soluciones a los conflictos que sean satisfactorias para los dos.



Dialoguen, sean empáticos y escuchen la opinión del otro.



Comunicación

Es importante hablar de los planes a futuro, de los propósitos profesionales y personales, y de los que esperan de la relación. Así como de lo que les gusta o incomoda.



No intenten fingir emociones, sentimientos o que les agrada algo sólo por estar bien con la pareja.



Integridad emocional

Deben ser capaces de mantener sus creencias y personalidad, así como invertir esfuerzo en la relación sin perderse a sí mismos.



Valoración de pareja

Busquen y creen oportunidades para recordarse lo valiosos que se consideran mutuamente, con detalles y palabras.



Respeten siempre lo que los hace diferentes, acéptense y ámense como son.



Tiempo de calidad

Es clave para que la relación no se vuelva rutinaria.



Reservar algo de tiempo para tu pareja debe estar entre tus prioridades si el objetivo es mantener una relación de pareja saludable.



Libertad

Los dos tienen derecho a tomar las decisiones que deseen y a elegir qué hacer con su vida.



Cada uno debe tener su espacio privado y su intimidad.



Para lograr construir relaciones sanas es importante desarrollar inteligencia emocional.



La inteligencia emocional se define como la capacidad que tiene cada persona de identificar, entender y manejar las emociones correctamente.



El primer paso es entender que si se ama no debe haber sufrimiento.



Eso se logra cuando se aprende a querer sin depender del otro.



También ayuda alimentar la autoestima, la seguridad y el amor propio; aprender a poner límites saludables y acudir a terapia.