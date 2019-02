Guayaba, reina de la vitamina C

MéXICO.

Por encima del limón y hasta con seis veces más de vitamina C que una naranja está la guayaba, que además en este tiempo invernal luce mejor que nunca.

Añadirla diariamente a su menú es fácil, pues es muy versátil, ya que puede ir como protagonista en un jugo, en una ensalada, bañando un lomo o en el postre.

“Además de ser la reina de la vitamina C, que ayuda a absorber el hierro y calcio, tiene un compuesto que se llama quercetina, que es un antioxidante muy poderoso.

“Su ácido fólico favorece al sistema nervioso central; para las embarazadas ayuda a evitar la espina bífida en los bebés; su vitamina B mejora el flujo sanguíneo y es muy buena para la concentración.

Es el snack perfecto para adultos y niños, ya sea en el trabajo o la escuela”, explica la nutrióloga Lula Contreras.

Es un fruto que no tiene mucha azúcar, como las uvas o las moras, así es que dos piezas son una ración de las cuatro o cinco que debe comer una persona adulta todos los días, o de las dos o tres que se recomiendan para los pequeños.

Para hacer un buen cálculo, Lula explica que las porciones generales de fruta que se deben consumir diariamente en términos prácticos, equivalen a dos piezas y una taza grande de fruta picada.

Múltiples opciones

“Lo ideal es comerla con semilla, pues la nutrición está también en la carne que se encuentra entre las semillas, pero si no le gusta puede licuarla. Hay preparaciones en las que no pueden ir (las semillas), como en aderezos, porque no quedan bien.

“Se puede licuar con fresa para un jugo y no se le añade dulce, pues la fruta ya lo es, o en licuado con leche”, comentó la especialista. “Esta gusta a grandes y chicos”.

En postres puede ser un rollo de guayaba o una gelatina, y en salado una salsa de guayaba para bañar un lomo, en trozos o aderezo para una ensalada de espinacas”, explica Lula Contreras.

La imaginación es infinita y la experta invita a experimentar. Por ejemplo, para cubrir un sushi o rellenarlo, o en un arroz salado con pistachos y guayaba picada. Los pistachos se agregan desde el inicio de cocción, un par de cucharadas picadas y la guayaba partida se incorpora casi al terminarse el agua en la que se cocina.

Póngales a sus niños trozos de guayaba con chile Tajín o Chamoy o una dulce gelatina con la fruta fresca.

Recetas nutritivas y fáciles de preparar

La licenciada en nutrición, Lula Contreras proporciona las siguientes recetas:

Ensalada de espinaca Necesita: 2 tazas de hojas de espinaca, 2 naranjas, ½ aguacate rebanado, ½ jícama rallada y 1 cucharada de pistachos triturados

Aderezo de guayaba: 4 guayabas sin las semillas, 2 cucharadas de vinagre blanco, 2 cucharadas de jugo de naranja, 1 diente de ajo, sal y pimienta, ¼ de taza de aceite de oliva

PREPARACIÓN:

Ensalada: Mezclar los ingredientes.

Aderezo: Licuar los ingredientes y verter sobre la ensalada.

Lomo en salsa de guayaba

Necesita 6 dientes de ajo picado, sal y pimienta, 4 cucharadas de aceite de oliva, tomillo al gusto, 1 kilo de lomo, 3 tazas de caldo de pollo, 6 guayabas, chipotle al gusto adobado

PREPARACIÓN: Mezclar el ajo con sal, pimienta, aceite y tomillo. Untar el lomo y hornear 15 minutos a 180 °C. Mientras tanto, licuar el caldo con guayabas y chipotle, calcular el caldo, primero dos tazas y, si es necesario, añadir más.

La consistencia es de un mole.

Retirar del horno el lomo, bañar con la mezcla de guayaba, tapar y hornear por 40 minutos más.