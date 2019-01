Una receta para sentirse joven para siempre

Estados Unidos

El valor del ejercicio para la salud del corazón y para permanecer fuerte e independiente en la vejez es conocido. También hay pruebas de que el ejercicio mantiene el cuerpo joven física además de mentalmente.



Un estudio británico en que participaron entusiastas del ciclismo de 55 a 79 años de edad encontró que su condición y sus capacidades físicas rivalizaban a las de personas mucho más jóvenes.



Ser físicamente activo afecta a la fuerza muscular, a la capacidad pulmonar y a la capacidad de ejercicio, y mientras más pronto comience y más tiempo lo haga, más duran los beneficios. En el extremo contrario del espectro, un estilo de vida sedentario puede acelerar los cambios físicos asociados con el envejecimiento y agravar los problemas de salud.



El ciclismo al aire libre tiene muchas ventajas, porque lo mantiene mentalmente alerta además de usar los músculos, el corazón y los pulmones. Aun así, caminar y casi cualquier tipo de ejercicio moderado o vigoroso puede ofrecer beneficios.



No tiene que realizar un ejercicio extremo para permanecer joven. Datos de numerosos estudios en curso sobre la salud muestran que hacer ejercicio según las recomendaciones nacionales, de 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada a la semana, puede reducir el riesgo de muerte prematura en un 31 por ciento, en comparación con las personas que no hacen ejercicio.



Tenga en cuenta que si es un entusiasta del ejercicio, hacer incluso más no parece conllevar ninguna desventaja, pero quizá no haya ningún beneficio adicional respecto a la reducción de la mortalidad.



