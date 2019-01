Este 2019, haga de la prevención del cáncer una prioridad

Estados Unidos

Si uno de sus propósitos para 2019 es mejorar su salud, reducir su riesgo de cáncer debe formar parte de ese objetivo, señala un experto en el cáncer.



Aunque los factores de riesgo como los antecedentes familiares y la edad no se pueden controlar, unos cambios en el estilo de vida, por ejemplo comer bien, permanecer activo y no fumar, pueden reducir su riesgo, enfatizó el doctor Elias Obeid, director de evaluación del riesgo de cáncer de mama, de ovario y de próstata en el Centro Oncológico Fox Chase, en Filadelfia.



Las pruebas de detección del cáncer también son importantes, porque pueden descubrir la enfermedad en una etapa temprana y más tratable.



"Realizar las pruebas regulares de detección del cáncer recomendadas es igual de importante que modificar el estilo de vida para reducir su riesgo", aseguró Obeid en un comunicado de prensa del Fox Chase. "Las pruebas de detección regulares pueden aumentar en gran medida las probabilidades de detectar un cáncer temprano, cuando es más probable que sea curable y antes de que comience a presentar síntomas".



Hay pruebas de detección disponibles para el cáncer de mama, de colon, de próstata, de cuello uterino, de pulmón y de varios tipos más. "Los individuos deben hablar con el médico sobre sus factores de riesgo específicos, y sobre en qué momento y con qué frecuencia comenzar a recibir las pruebas de detección del cáncer", aconsejó Obeid.



En términos del estilo de vida, el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer estimó que alrededor de un 20 por ciento de todos los cánceres de Estados Unidos se relacionan con la grasa corporal excesiva, la inactividad física, el exceso de alcohol y una mala nutrición.



"Vigilar cuánto come puede ayudar a controlar su peso y mantener su índice de masa corporal (IMC) a niveles sanos", aseguró Obeid. "Si tiene sobrepeso, perder incluso una cantidad pequeña de peso tiene beneficio y sirve como un excelente punto de inicio".



El ejercicio regular también reduce el riesgo de cáncer, y la Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society) plantea que los adultos deben hacer al menos 150 minutos de actividad de intensidad moderada o 75 minutos de actividad de intensidad vigorosa cada semana.



Fumar es una causa importante de cáncer, pero "no importa cuánto tiempo haya fumado ni su edad, dejar de fumar puede reducir su riesgo de cáncer y de otras enfermedades crónicas", añadió Obeid. "El mejor consejo que puedo darle es que deje de fumar, y si nunca ha fumado, que no comience a hacerlo".



También es importante protegerse de los rayos ultravioleta del sol, y nunca usar camas de bronceado ni lámparas solares.



El cáncer es la segunda causa más común de muerte en Estados Unidos.



Más información



El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos tiene más información sobre la prevención del cáncer.