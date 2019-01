Cómo elegir refrigerios para que su dieta tenga éxito

Estados Unidos

Es difícil mantener las dietas restrictivas, sobre todo cuando debe eliminar la mayoría de sus alimentos favoritos.



La investigación también ha encontrado que eliminar un alimento en particular puede provocar antojos y podría conducir a un consumo excesivo (y a recuperar el peso) cuando se permite disfrutarlo nuevamente.



Como la pérdida permanente de peso en realidad implica un método que sea para siempre, aprender a incluir sus favoritos, sobre todo los dulces, es esencial incluso durante la fase de pérdida de peso.



Los investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania querían evaluar si incluir de forma intencionada un refrigerio favorito en un a dieta podría ayudar a las personas a ceñirse a su plan de alimentación y lograr el éxito al perder peso. Realizaron un pequeño estudio en que todos los participantes siguieron una dieta baja en calorías y rica en nutrientes, con granos integrales, verduras, frutas, leche sin grasa y proteína magra, y una pequeña cantidad de calorías diarias asignada a un dulce.



Para un grupo de participantes, el dulce fue un pequeño trozo de chocolate dos veces al día más una bebida de cacao sin azúcar. El otro grupo recibió regaliz rojo más la bebida de cacao.



Tras 18 semanas, ambos grupos habían perdido pulgadas y libras, y el grupo del chocolate logró unos resultados ligeramente mejores. Los investigadores también encontraron que los participantes no consumieron un exceso de los dulces (se mantuvieron dentro del rango de calorías general de su dieta) y que los refrigerios mantenían los antojos bajo control.



Para probar este método por su cuenta, debe practicar el control de las porciones. Asegúrese de consumir sobre todo alimentos ricos en nutrientes. Y no asigne más de 150 calorías al día a su refrigerio favorito, lo que equivale a alrededor de una onza (28 gramos) de chocolate negro.