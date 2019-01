Para mantener la depresión a raya, vaya al cine y al museo

Estados Unidos

El cine, el teatro y otros eventos culturales pueden ayudarlo a combatir la depresión a medida que envejece.



Mientras más vaya, menos deprimido estará, sugiere una investigación reciente.



El estudio británico mostró que las personas mayores pueden reducir su riesgo de depresión en un 32% simplemente al asistir a actividades culturales cada pocos meses. Y si van al menos una vez al mes, su riesgo parece disminuir en un increíble 48%.



Los resultados se basan en un análisis de seguimiento de una década que comparó la implicación cultural (la asistencia al teatro, el cine, los conciertos y las exhibiciones en museos) con el riesgo de depresión en unos 2,000 hombres y mujeres de a partir de 50 años de edad. Todos participaban en el Estudio longitudinal sobre el envejecimiento inglés (ELSA, por sus siglas en inglés) y ninguno tenía depresión al inicio del estudio de 10 años de duración.



La autora principal del estudio, Daisy Fancourt, del Colegio Universitario de Londres, sugirió que probablemente haya muchos "efectos secundarios" positivos generados por la participación cultural, todos los cuales parecen ayudar a reducir el riesgo de depresión.



"Por ejemplo, ir a conciertos o al teatro hace que la gente salga de casa", dijo, "lo que reduce las conductas sedentarias y fomenta una actividad física leve, que protege de la depresión".



Fancourt añadió que "también provee una implicación social, lo que reduce el aislamiento social y la soledad. Implicarse en las artes reduce el estrés, se asocia con unos niveles más bajos de hormonas del estrés como el cortisol, y también reduce la inflamación, la cual se asocia con la depresión".



Keith Fargo, director de programas científicos y alcance de la Asociación del Alzheimer (Alzheimer’s Association) en Chicago, se hizo eco de esos puntos.



"Ser social o culturalmente activo satisface muchos requisitos importante que podrían ayudar a reducir la depresión o el declive cognitivo", anotó Fargo. "Esas actividades estimulan el pensamiento, pueden provocar sentimientos y emociones agradables, y con frecuencia ofrecen oportunidades para interactuar con los demás, cosas que pueden mejorar la salud mental".



La implicación cultural puede incluso provocar un aumento en la liberación de la dopamina, un neurotransmisor que provoca una sensación de bienestar, añadió Fancourt. Y en conjunto, es muy probable que el resultado final no solo sea un riesgo más bajo de depresión, sino también un riesgo más bajo de demencia, dolor crónico e incluso muerte prematura.



"De la misma forma que tenemos una [recomendación] de ’cinco al día’ para el consumo de frutas y verduras, se podría planificar la participación regular en actividades artísticas y culturales en nuestras vidas para respaldar un envejecimiento sano", aconsejó.



Fancourt es investigadora sénior en el departamento de ciencias conductuales y salud del Instituto de Epidemiología y Atención de la Salud en el Colegio Universitario de Londres.



Ella y su colaboradora en la universidad, Urszula Tymoszuk, describen sus hallazgos en una edición reciente en línea de la revista British Journal of Psychiatry.



El estudio ELSA utilizó entrevistas y encuestas para medir tanto la incidencia de la depresión como la frecuencia con que los participantes del estudio asistían al teatro, a conciertos, a la ópera, al cine, a galerías de arte y/o a museos.



Aunque solo se observó una asociación, y no un vínculo causal, los resultados se sostuvieron independientemente de la edad, el sexo, la salud, los ingresos, el nivel educativo, las relaciones con familiares y amigos, la participación en grupos sociales no relacionados con el arte y/o los hábitos de ejercicio (o la falta de los mismos) de un individuo. Los resultados aparentemente se sostuvieron incluso entre los que tenían una predisposición a la depresión.



Turhan Canli, profesor asociado de psicología en la Universidad de Stony Brook en Nueva York, describió los hallazgos como "interesantes" e "intuitivamente atractivos".



"Si disfruta de la participación cultural, disfrútela", aconsejó. "Si nunca lo ha intentado, inténtelo. Si cree que lo odia, pero en realidad nunca lo ha probado, mantenga la mente abierta, y quizá se sorprenda a sí mismo".



